Ukrajinská jaderná bomba? Drábová se zamyslela

Ukrajina by mohla vyvinout základní jadernou bombu „během několika měsíců“, pokud by vojenská pomoc USA poskytovaná Kyjevu byla pod vedením zvoleného prezidenta Donalda Trumpa zastavena, jak vyplývá z informačního dokumentu připraveného pro ukrajinské ministerstvo obrany, který list viděl, informoval o tom v tomto týdnu list The Times.

Zpráva naznačuje, že Ukrajina by mohla rychle postavit základní zařízení využívající plutonium a technologii podobnou té z atomové bomby, kterou USA svrhly na Nagasaki v roce 1945.

„Vytvořit jednoduchou atomovou bombu, jako to udělaly Spojené státy během projektu Manhattan, by o 80 let později nebylo obtížným úkolem,“ píše se v dokumentu.

Jaderná fyzička Dana Drábová v této souvislosti připomněla, že Ukrajina ratifikovala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní. „Jsem si jistá, že své závazky dodrží. Každá země s rozvinutým mírovým jaderným programem je ovšem schopná bombu vyrobit. I Česko. Závazky je však třeba ctít,“ uvedla na síti X s tím, že radiační situace na Ukrajině zůstává normální.

Ukrajina ratifikovala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jsem si jistá, že své závazky dodrží.

Každá země s rozvinutým mírovým jaderným programem je ovšem schopná bombu vyrobit. I Česko. Závazky je však třeba ctít.

Radiační situace na Ukrajině zůstává normální. — Dana Drábová #KeepCalmAndCarryOn (@DrabovaDana) November 14, 2024

Také Kyjev informace odmítá. „Ukrajina se zavázala k NPT (Smlouva o nešíření jaderných zbraní); nevlastníme, nevyvíjíme ani nemáme v úmyslu získat jaderné zbraně,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj na sociální síti X. „Ukrajina úzce spolupracuje s MAAE (Mezinárodní agenturou pro atomovou energii) a je plně transparentní, pokud jde o její monitorování, které vylučuje použití jaderných materiálů pro vojenské účely,“ doplnil.

Dosud se obavy z použití jaderných zbraní v rusko-ukrajinském válečném konfliktu vázaly především k ruské straně. Drábová nasazení jaderných zbraní na Ukrajině přesto nepovažuje za pravděpodobné, i když různí ruští radikální politici nebo propagandisté o jejich použití mluví. „Mně to vždycky připomene pohádku Kubula a Kuba Kubikula. Barbucha se vždycky nafoukl, když se ho někdo bál. Mají velmi efektivní informační politiku a vyrábějí Barbuchu, ale nemyslím si, že k použití taktické jaderné zbraně dojde. To už by muselo být opravdu naprosté zoufalství. Ráže je od jedné kilotuny do patnácti, dvaceti kilotun. To znamená někde mezi granátem a bombou Little Boy shozenou na Hirošimu. To nedává smysl. Termobarickou zbraní dosáhnete úplně stejných účinků. Dneska se ta technika tak posunula, že taktické jaderné zbraně kromě nějakého psychologického efektu význam fakt nemají,“ uvedla letos v červenci v rozhovoru pro Novinky Drábová.

Uvedla, že nebezpečím jsou strategické jaderné zbraně. „To je jiný případ a Rusko jich má o 1600 více, než by bylo potřeba, protože ideální představa je, že nebude mít žádnou, což se nestane. Použití strategické jaderné zbraně, což je megatuna a víc, znamená, že se rozjedou nevratné mechanismy, které zajišťují odvetu. A to si snad každý lucidní člověk rozmyslí.“

Drábová připomněla, že jaderný kufřík není nějaké tlačítko, které se zmáčkne a vyletí raketa: „To je soubor kódů, které musejí být někam zadány – a pak se rozjedou jednotlivé kroky. Zatím vždycky v historii studené války se v řetězci našel člověk, který to prostě neudělal.“ Odveta už je však automatická.

V říjnu 2022 například Rusko obvinilo Ukrajinu, že by v konfliktu mohla použít takzvanou špinavou bombu, která obsahuje radioaktivní materiál. „Ani toto Rusové nezkoušejí poprvé,“ upozorňovala Drábová v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Už v Ženevě Ukrajinu obvinili, že ve svých laboratořích připravuje ve spolupráci se Spojenými státy biologické zbraně, které se chystá použít pro útok na přilehlé části Ruska. Nesmysl. Nikdy se to neprokázalo. Navíc takové laboratoře má na svém území každý stát, který se zabývá virologií, bakteriologií nebo výzkumem vakcín. A Ukrajina není žádná rozvojová země, ve vědě, výzkumu a inovacích má velký potenciál.“

„Ale ani špinavá bomba nedává smysl. Kromě intenzivní paniky toho mnoho nezpůsobí,“ míní Drábová.

Server iDNES.cz před pár dny poukázal na článek časopisu Foreign Affairs, podle něj Rusko není zodpovědná jaderná velmoc a velmi riskuje, protože své jaderné zbraně nechává v dosahu dronů a raket Ukrajiny, jejíž vojáci navíc v srpnu pronikli do Kurské oblasti. Poblíž leží atomová sila. Z jedné strany jsou ve Voroněži a z druhé v Brjansku. Obě disponují stovkami hlavic. Válka na Ukrajině se může proměnit v jadernou i nešťastnou náhodou.

