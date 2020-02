Ulice Lidická, Juliana Asange, nebo Barnevernetská. Nápady pro primátora Hřiba, jak ukojit svou přejmenovávací posedlost

reklama

Píše, že pražský primátor zřejmě chce svým záměrem navázat na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, známého kontroverzním nápadem na přesun pomníku maršála Koněva, a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného, jenž zase mezinárodně proslul záměrem postavit pomník vlasovcům. A Hřibovi nabízí hned několik dalších návrhů před ambasády Německa, Francie, Británie, USA, Saúdské Arábie, Španělska nebo Turecka.



Trojici politiků, kteří se vměšují do mezinárodní politiky, komentátor nazval „třemi mušketýry“, kteří v souladu „se žádoucím prorežimním proudem, jehož orchestřiště se po revoluci přesunulo z Moskvy do Bruselu a Washingtonu, vedou svými provokacemi hybridní válku proti Rusku“. Hřib má podle něj vést hybridní válku i proti Číně.



A připomíná, že Ondřej Kolář byl „toho času strůjce mýtu Jiří Drahoš, aktuálně přinejmenším podporovatele generála Petra Pavla". Novotného otituloval jako zřejmě „nejvulgárnějšího politika v české a československé historii, který nezřídka bez jakéhokoliv postihu veřejně vyzývá k zastřelení, věšení nebo poplivání hrobů svých politických oponentů". A vzpomenul i na Novotného slova o pověšení ruského ministra zahraničí Lavrova nebo jeho „hulvátský kabaretní výstup v ruské televizi". MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



„Zdeněk Hřib, který přišel k funkci jako slepý k houslím, má sice co dělat, aby se mu pod rukama ‚nerozpadla‘ Praha, ale na druhou stranu stíhá podporu LGBT nebo provokovat Tibetem či Tchaj-wanem Čínu. A nyní se pustil do Ruska,“ přikládá komentář k poslednímu z „mušketýrů“.



Podivuje se, že se akce všech tří politiků rozeběhly během krátkého období, a táže se, zdali: „Jde skutečně o tři nahodilé a spontánní akce politiků z TOP 09, převažujícího liberálně progresivního křídla ODS a Pirátů? Nebo spolu jakýmkoliv způsobem souvisejí?“



K Hřibovým výrokům, že to „rozhodně není žádný nahodilý rozmar" a „vychází z dlouhodobých podnětů občanů" či že záměr vychází i „z české lidskoprávní tradice, na kterou bychom neměli zapomínat", Vyoral přiložil několik dalších návrhů na přejmenování ulic před ambasádami jiných států, abychom „české lidskoprávní tradici" dostáli. Pavel Novotný, DiS. ODS

Německá ambasáda by tak podle komentátora mohla sídlit v ulici Lidická, V Ležácích/V Ležákách, nebo Javoříčská, francouzská ambasáda v ulici Mnichovské dohody/zrady, nebo Žlutých vest, britská ambasáda v ulici Mnichovské dohody/zrady, nebo Juliana Assange, americká v ulici Guantánamská, Juliana Assange nebo Edwarda Snowdena, saúdskoarabská v ulici Ženských práv, LGBT nebo zavražděného novináře Džamála Chášukdžího. Turecká ambasáda by pak mohla sídlit v ulici Kurdská, norská v ulici Barnevernetská, švédská by sídlila v ulici Třicetileté války, španělská v ulici Katalánských politických vězňů a ambasáda Izraele v ulici Golanských výšin nebo ulici Západního břehu Jordánu.



Přejmenování ulice, v níž velvyslanectví Ruské federaci sídlí, by se mohlo zrealizovat již 27. února, kdy uplyne pět let od vraždy Borise Němcova. Server Aktuálně.cz informoval, že se záměrem souhlasí místopisná komise, která souhlasila také s pojmenováním veřejného prostranství po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. Její jméno by mohla nést promenáda, která by v Královské oboře ve Stromovce vedla od Místodržitelského letohrádku.



Pražský primátor Hřib předpokládá, že hlasovat by mohli 24. února. „Chtěl bych stihnout ceremoniál slavnostního odhalení na výročí vraždy Borise Němcova, ideálně i s dcerou Borise Němcova,“ sdělil serveru Hřib s tím, že návrh podle něho podporují všechny koaliční strany, protože jsou zde hodnotově na stejné vlně. Fotogalerie: - Čínská ambasáda v obležení

Šéf koaliční Prahy sobě Jan Čižinský to označil za určitý symbol, jenž podporuje lidi, kteří jsou ochotní si zkomplikovat život, jsou stateční a na svou statečnost potom doplatí. „Takovéhle lidi potřebujeme v každém režimu, udělali něco mimořádného a je dobré si je připomínat,“ uvedl Čižinský. Psali jsme: Ostrý hlas z Trikolóry proti Náměstí Borise Němcova: Když si o tom pánovi něco zjistíte... Primátor Hřib: Nakrknout Rusko z naší strany není žádný rozmar, stavíme na tradici Turecký prezident Erdogan hrozí: Ruce pryč, nebo bude válka! Osvětim neosvobodili Rusové? Milé elity EU... Přepisují se dějiny v přímém přenosu? Martin Koller přináší fakta

