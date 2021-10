Umíte počítat? Witowská zkoušela Vondráčka z matematiky. Zazněla slova o souboji se SPOLU a PirSTAN

U koalice SPOLU je v plném proudu povolební jednání o sestavení vlády. Společně s Piráty a Starosty chtějí do 8. listopadu podepsat koaliční smlouvu. Hnutí ANO chce s koalicemi vyjednávat o obsazení postu ve Sněmovně. „Připravujeme se na souboj,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 místopředseda hnutí ANO a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Zaskočená Světlana Witowská jej ihned začala zkoušet z matematiky. Řeč byla i o tom, zda by přijal Andrej Babiš pověření prezidenta k sestavení vlády. Záležet prý bude na tom, jak se ve Sněmovně zachová koalice.

Úvodem Vondráček popsal, jaká panuje v hnutí ANO povolební nálada: „Na klubu panuje nálada relativně bojovná. Máme s kým bojovat. Naše výchozí situace není úplně ideální nebo taková, jak bychom si představovali. Reálně se připravujeme na souboj v opozici. Beru to jako sportovní zápas – prohráli jsme set," uvedl.

Andrej Babiš dnes zopakoval, že volby vyhrálo ANO. Vondráček je stejného názoru. „Opakovaně říkám, že jsme vyhráli,“ přidal se Vondráček ke svému šéfovi. Moderátorka Světlana Witowská jej zarazila a neodpustila si otázku: „A umíte počítat?“ tázala se a zmínila, o kolik hlasů nad hnutím ANO zvítězila v letošních volbách koalice SPOLU.

„Ano... 72 : 71,“ reagoval Vondráček, který argumentoval, že ANO vede nad koalicí SPOLU v počtech získaných mandátů. „Takže volební zákon, který pan premiér tak kritizoval, vám vlastně nahrál,“ zhodnotila moderátorka. „Paradoxně...,“ přikývl Vondráček.

„Takže si opravdu myslíte, že vyhrálo ANO? I když má o 35 765 hlasů míň... opravdu umíte počítat?“ zeptala se Witowská opakovaně a hlasitě se Vondráčkovi zasmála. „Ano! Vyhráli jsme na mandáty 72 : 71. Tak jinak, jo?... Na honu se počítají zajíci, ne výstřely,“ kontroval politik moderátorce, která dál vedla polemiku o tom, zda ve volbách mají větší váhu hlasy či mandáty.

Premiér Babiš rovněž včera prohlásil, že s ním prezident Miloš Zeman, který je nyní hospitalizován v nemocnici, mluvil o tom, že by jej mohl pověřit jednáním o sestavování vlády.

Přijal by toto pověření? „Je to čistě individuální otázka na pana premiéra...,“ chtěl Vondráček pokračovat, Witowskou byl však přerušen: „Víte co, my bychom se rádi zeptali, jen s naší redakcí nekomunikuje a na pozvání neodpověděl. Vy jste se ho na to přece musel zeptat,“ popíchla jej.

„Musíte vzít v úvahu zásadní proměnnou, a to je Miloš Zeman,“ upozornil Witowskou. „Pan premiér této otázce bude teprve čelit,“ doplnil. Witowská zopakovala, že pokud by byla ve funkci Vondráčka, svého předsedy by se na takovou otázku zeptala. „Vy jste se ho nezeptal?“ šermovala před ním výstražným ukazováčkem.

„Je to prostě složitější. Pan premiér nehodlá hrát nějaké kličkované. Nehodlá něco nějakým způsobem uměle prodlužovat, protože ví, v jaké situaci je tato republika! Teď tedy počká, co mu řekne pan prezident, a podle toho se rozhodne. Říkat něco dopředu... to dělají ti druzí, víte...,“ uvedl Vondráček.

„Nebylo by pěkné, kdybychom měli v této zemi politickou kulturu, že ten, kdo vyhraje ty volby – na mandáty – a má největší klub, by měl mít z hlediska zvyklostí šanci na ten první pokus?“ tázal se.

Čistě teoreticky, pokud by Babiš dostal pověření k sestavování vlády, měl by jej přijmout, i když ví, že nemůže sestavit vládu s důvěrou? „Až taková otázka padne, bude pan premiér vědět, jak jsme dopadli při vyjednávání ve Sněmovně a jak se k nám zachovala ta druhá strana,“ řekl Vondráček.

„Takže to bude obchod? Něco za něco?“ zajímala se moderátorka. „Ne, já říkám, že je to spojená nádoba a jeden z faktorů, který bude ovlivňovat rozhodnutí. Doporučuji koalici dialog,“ poznamenal.

Znamená to, že pokud hnutí ANO například nebude mít předsedu Sněmovny, tak Babiš přijme pověření k sestavení vlády? „Chceme si o tom promluvit, i když premiér řekl, že na tuto funkci neaspirujeme. S ničím jsme se nesmířili. Chceme jednat, protože tuto koalici 57 procent nevolilo. Na dotaz Witowské, co budou poslanci nejsilnějšího klubu požadovat, podotkl: „Myslíte si, že vám teď tady budu říkat, co budeme přesně chtít?“ vysmál se moderátorce Vondráček s poznámkou, že před jednáním je přece hloupost ukazovat karty.

Psali jsme: Všechno zmanipulujete! Babiš pálil do veřejnoprávní novinářky. Velké dusno Piráti, „nebrečte", to jsou nesmysly. Tři největší mýty voleb A už nadávky nové vládě. Uchazeč o křeslo řekl program a je zle Premiér Babiš: Náš výsledek rozhodně nepokládám za neúspěch







