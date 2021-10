Úplně šílené. K sejmutí Zemana: Návrh, co jde mnohem dál

V současné situaci, kdy Senát podle všeho hodlá aktivovat článek 66 a Babiš vyzval hradního kancléře k rezignaci, se sociální sítě jen hemží vyjádřeními politiků a bývalých politiků. Podle některých lidí by se dokonce měla sejít ještě stará Sněmovna. Velkou radost z toho, že proti Mynářovi vystoupil Andrej Babiš, má Miroslav Kalousek. Do Babiše už se pustili senátor Pavel Fischer a novinář Moláček. Senátoři se nad „sejmutím“ Zemana sejdou 5. listopadu. Nová Sněmovna musí být teprve ustavena.

Jak informoval senátor Zdeněk Hraba, senátní komise pro Ústavu konstatovala, že podmínky pro aktivaci článku 66 Ústavy jsou naplněny.

Naše komise pro Ústavu @SenatCZ právě konstatovala, že podmínky k aktivaci článku 66 Ústavy JSOU NAPLNĚNY. — Zdeněk Hraba (@hraba_z) October 19, 2021

K tomu se objevily návrhy, že by se měla sejít ještě stará Sněmovna. „Do čtvrtka by šlo 1) Aktivovat článek 66 ve Sněmovně, 2) Aktivovat článek 66 v Senátu, 3) R. Vondráček by posunul termín nové Sněmovny na tento pátek, 4) Nová předsedkyně Sněmovny by jmenovala Petra Fialu premiérem od 1. 11. nehledě na Zemana,“ navrhoval Jaromír Bednařík.

Podobný nápad prosazovala i Hana Talpová. Byli však dalšími diskutujícími informováni, že co navrhují, není možné.

Co ještě narychlo svolat starou sněmovnu?



Do čtvrtka by šlo 1) Aktivovat článek 66 ve sněmovně, 2) Aktivovat článek 66 v senátu, 3) R Vondráček by posunul termín nové sněmovny na tento pátek, 4) Nová předsedkyně sněmovny by jmenovala Petra F premiérem od 1.11. nehledě na Zemana — Jaromír Bednařík (@BednarikJaromir) October 19, 2021

Tak šup, svolat ještě starou sněmovnu, to se stihne. — Hana Talpova (@talpova) October 19, 2021

„Rozhodnuti senátní komise o aktivaci článku 66 je správné a taky jediné možné! Není to totiž jen PRÁVO Parlamentu, ale současně i POVINNOST konat, pokud jsou zde závažné důvody, pro které prezident republiky není schopný vykonávat svoji funkci,“ kvitoval toto rozhodnutí europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil.

Rozhodnuti senátní komise o aktivaci článku 66 je správné a taky jediné možné! Není to totiž jen PRÁVO Parlamentu, ale současně i POVINNOST konat, pokud jsou zde závažné důvody, pro které prezident republiky není schopný vykonávat svoji funkci.!? — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) October 19, 2021

K odsouzení kancléře Mynáře z úst premiéra Babiše se pak vyjádřil jak Miroslav Kalousek, tak Mirek Topolánek. Kalousek to považuje za dobrou zprávu. „Ne snad proto, že by se pan premiér umravnil, z toho ho nepodezírám. Dobrá zpráva je to proto, že gangsteři jednoho gangu se začínají navzájem shazovat a likvidovat. Spravedlnosti se pak vítězí snáze,“ míní.

„Náhlá Babišova aktivita směrem k hradní partě je směšná. Táhli to spolu 8 let k vzájemné, oboustranné spokojenosti. Všichni aktéři se chovají stále stejně. Takže sorry jako,“ nenechával se obměkčit bývalý premiér Topolánek.

Tohle je velmi dobrá zpráva. Ne snad proto, že by se pan premiér umravnil, z toho ho nepodezírám. Dobrá zpráva je to proto, že gangsteři jednoho gangu se začínají navzájem shazovat a likvidovat. Spravedlnosti se pak vítězí snáze. https://t.co/1MkkJhpHoR — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 19, 2021

Náhlá Babišova aktivita směrem k hradní partě je směšná. Táhli to spolu 8 let k vzájemné, oboustranné spokojenosti. Všichni aktéři se chovají stále stejně. Takže sorry jako. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 19, 2021

„Babiš by s aktivací článku 66 počkal, Zemanova role podle něj nastane v prosinci. Prezident ale nemá jen roli při sestavování vlády. Podepisuje zákony, jmenuje soudce a další činitele, zastupuje ČR navenek, je vrchním velitelem ozbrojených sil, atd. Nelze čekat do prosince,“ říká komentátor Jiří Pehe.

Babiš by s aktivací článku 66 počkal, Zemanova role podle něj nastane v prosinci.



Prezident ale nemá jen roli při sestavování vlády. Podepisuje zákony, jmenuje soudce a další činitele, zastupuje ČR navenek, je vrchním velitelem ozbrojených sil, atd. Nelze čekat do prosince — Jiří Pehe (@JiriPehe) October 19, 2021

„To je komedie. Teď bude Babiš ve snaze dostat se na Hrad dělat, že mu vždycky byly svaté demokratické procedury a že se Zemanem a jeho sebrankou nikdy neměl nic společnýho,“ nechal se slyšet komentátor HN Petr Honzejk.

To je komedie. Teď bude Babiš ve snaze dostat se na Hrad dělat, že mu vždycky byly svaté demokratické procedury a že se Zemanem a jeho sebrankou nikdy neměl nic společnýho. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) October 19, 2021

„Je dojemné, že Andrej Babiš vyzývá hradního kancléře Mynáře k odstoupení z funkce. Včera bylo pozdě. Nicméně se jako senátor, který se činností těch dvou kontinuálně zabývá, musím ptát: kde byl Andrej Babiš, když se Mynář pokoušel ovlivňovat soudce? Proč nezakročil, když prezidentovi nedali přečíst tajnou zprávu k Vrběticím? A proč nechal Nejedlého létat do Ruska a vyjednávat jménem českého prezidenta, možná i republiky? Andrej Babiš si šel s touto partou na ruku. Nikdy nic neudělal, ačkoli mohl,“ kritizuje Andreje Babiše senátor Pavel Fischer.

2/2 Proč nezakročil, když prezidentovi nedali přečíst tajnou zprávu k Vrběticím? A proč nechal Nejedlého létat do Ruska a vyjednávat jménem českého prezidenta, možná i republiky? Andrej Babiš si šel s touto partou na ruku. Nikdy nic neudělal, ačkoli mohl. — Pavel Fischer (@PavelFischer) October 19, 2021

„Pojďme nezapomínat, že Babiš tvořil celé volební období se Zemanem a tedy i Mynářem mocenský pakt, který ignoroval Ústavu a plánoval ignorovat i výsledky voleb. Nevyšlo to ne proto, že by si to rozmysleli, ale proto, že zdravotní problémy prezidenta už nešlo tutlat. Že jeden druhého podráží, jakmile ze spojenectví přestane mít výhody, je u této sorty lidí normální. Naštěstí je velká šance, že snad v dohledné době zmizej z funkcí všichni,“ vyzýval redaktor Deníku N Jan Moláček.

Že jeden druhého podráží, jakmile ze spojenectví přestane mít výhody, je u této sorty lidí normální. Naštěstí je velká šance, že snad v dohledné době zmizej z funkcí všichni.



?????? — Jan Moláček ???????? (@janmolacek) October 19, 2021

