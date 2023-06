Urážky Nohavicovi k narozeninám. Umělec ze STANu po něm sprostě vyjel

MONITORING SÍTÍ Regionální politik STANu a písničkář Ziggy Horváth se u příležitosti 70. narozenin písničkáře Jaromíra Nohavici pustil do rozboru jedné z jeho písní, na které chtěl ukázat Nohavicovo křiváctví, proruské a protidemokratické postoje. I on se cítí být písničkářem, nemohla tedy ve videu chybět ani kytara a jeho verze Nohavicovi písně. Je ale možné, že si písničkář nevšiml data vzniku písně, ani komu je adresována. Možná ani jejího smyslu, neboť nakonec k Nohavicovi urazil i prezidenta Havla.

„Rozhodně mu nechci popřát,“ začal svůj vzkaz Ziggy a dodal, že jeho video je vzkazem pro ty, kterým se Nohavicovy písně líbí a myslí si, že jsou vlastně fajn.

„Tenhle Putinem a Zemanem vyznamenaný ubožák, dokáže velmi nebezpečně pracovat s náladami, které jsou ohrožující pro demokracii,“ pokračoval Horváth už ostřeji.

Na Nohavicově písni Pane prezidente se pak pokusil dokázat, že Nohavica lidem podsouvá, že fabriky byli lidí a ti, co přišli po revoluci, byli jiní, mladí, ne ti staří bolševici. Tím prý nahrával i Andreji Babišovi, který měl politickou moc a pořád se o ni dere.

„A takový Nohavica v tom Babišovi pomáhá a dělá i pro ty Rusáky. Ta medaile Puškinova, nebyla zadarmo. Ani ta medaile od Zemana nebyla zadarmo. To bylo právě za to zpochybňování toho, proč jsme tady cinkali klíči,“ je přesvědčen Horváth.

Jako apel na svoje slova pak připojil dvě sloky zmíněné písně a zdůraznil, že tu druhou upravil podle svého.

Pane prezidente mé České republiky

Oni mě propustili na hodinu z mý fabriky

Celých třicet roků všecko bylo v cajku

Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondiku

Vy to pochopíte

Vy přece všechno víte

Vy se poradíte

Vy to vyřešíte

Vy mě zachráníte

Pane prezidente

Já chci jen kousek štěstí

Pro co jiného jsme přeci

Zvonili klíčema

Na náměstí

Tolik slova Jaromíra Nohavici, která zní i v přiloženém klipu.

Následuje upravený text písničkáře Ziggyho.

Pane prezidente, moje Anežka kdyby žila

Ta by mě za to, že píšu ten dopisen dopis, patrně přizabila

Řekla by: Jaromíre, krycím jménem Mirku,

jestli zas udáš Kryla, bych tě zadusila, jak v chcankách sirku

Ale vy to pochopíte

Vy přece všechno víte

Vy se nestydíte

Vy se nehanbíte

Též se neštítíte

Pane prezidente

Já chci jen kousek štěstí

Pro co jiného jsme přeci

Práskali kámoše

Na předměstí

Pane prezidente… oslovil na závěr Horváth prezidenta s tím, že mu předtím vytkl, že se nestydí, nehanbí a neštítí.

Není jasné, za si byl vědom toho, že Nohavica píseň v době jejího vzniku adresoval Václavu Havlovi, kterého tedy Ziggy svojí interpretací urazil.

„Pozor na toho Nohavicu, přátelé. Pozor na to, co vám písničkáři zpívají,“ zakončil své vystoupení Ziggy a popřál Nohavicovi, aby našel sílu se vymotat z pavučin vlastních lží a řekl těm mladým, které 30 let oblboval, co byl za šmejda.

Dodejme jen, že zmíněná píseň Pane prezidente byla sice vydána v roce 2006, ale jak bylo výše uvedeno, vznikla daleko dříve. V každém případě nemohla tedy mít jakoukoli souvislost s Andrejem Babišem, který do politiky vstoupil až mnoho let později.

