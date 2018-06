Uříznutá hlava kok*ta. Dusno kolem nového dresu hokejistů České republiky. A vysvětlení, proč to musí být

Není to tak dlouho, co české společenské vody rozvířila debata o proměně české hymny. Český olympijský výbor přišel před měsíci s nápadem prodloužit naši nejdůležitější hudební skladbu. Vedle toho ji chtěl ČOV udělat jaksi pompéznější. Řada lidí nenechala na tomto zvláštním nápadu nit suchou. Někteří ho rozzlobeně cupovali. Našel i své zastánce.

Na počátku léta tu máme nový nápad – změnu hokejových dresů. Jejich nová podoba byla představena v sobotu. Místo klasického znaku o čtyřech polích se lvem a orlicemi se má na dresu objevit jedna velká hlava lva s korunkou a s pukem v tlamě. Když to zjistili čeští reprezentanti, někteří z nich neudrželi nervy na uzdě. „Tohle nepochopím,“ naťukal naštvaně na sociální sítě nejlepší český hokejista současnosti David Pastrňák. „Ostuda,“ přisadil si gólman Ondřej Pavelec. Jejich slova přinesl server iDnes.cz.

Fotogalerie: - Olympijské medaile na Staromáku

Šéf Českého hokeje Tomáš Král však změnu dresu obhajoval. „Uzrál čas identitu zrevidovat a dát do moderního hávu,“ uvedl. Nové logo podle jeho názoru nabízí nový reklamní potenciál. Z dresů prý navíc zmizí loga sponzorů. Ale jak je vidět, řadě lidí se nápady nelíbí.

Bloger Ladislav Větvička zjevně nevěří vlastním očím. Nevěřil jim natolik, že se rozhodl použít velmi ostrá slova. „Tak to je hnus. Místo státního znaku České republiky bude národní hokejová reprezentace vystupovat s piktogramem uříznuté hlavy kokota,“ sáhl Větvička k silnému projevu.

Někdejší poslanec ČSSD Václav Votava nepoužíval sprostá slova, ale ani on nebyl nadšen. „To se stydíme za náš státní znak? Kde je nějaká hrdost na symbol našeho státu?“ zeptal se.

Anketa Který předseda vlády sousedního státu je vám nejsympatičtější? Merkelová 2% Kurz 92% Pellegrini 3% Morawiecki 3% hlasovalo: 3924 lidí

Odborník na sportovní marketing Tomáš Janča je podstatně tolerantnější. „Námitky o pošpinění státního znaku jsou už takovým folklorem staromilců. Ve srovnání s předchozím logem je to obrovský posun vpřed,“ podotkl expert.

Vstřícně se ke změně loga staví také jeden z hokejových borců Patrik Eliáš. „Člověk je za mnoho let zvyklý vidět na dresu něco jiného. Některé věci mi třeba nehrály barevně, ale když jsem pak zjistil, proč se dělala změna a co všechno v logu je, pochopil jsem,“ pověděl dlouholetý tahoun New Jersey Devils a exreprezentant Eliáš.

Změnu loga obhajoval také podnikatel a sportovní fanoušek David Schlegel. Pan Schlegel na sociální síti napsal, že jemu osobně se nejmíň líbily dresy z Nagana, ale když v nich naši hokejisté vyhráli turnaj století, našel si k těmto dresům cestu. Stejně tak si cestu k novému dresu mohou najít i současní fanoušci. Český hokej prý ke změně loga vedly ekonomické důvody.

„Změna loga byla v podstatě ekonomická nutnost. Svaz udělal jen to, co už dřív udělaly Hockey Canada a USA Hockey, že si na dres dal své vlastní logo a na to logo má copyright, takže si dresy může vyrábět a prodávat sám a nemohou ho vyrábět kdejací vykukové. To v případě dresu se státním znakem, na který svaz copyright neměl, mohli. Musíme si uvědomit, že i svaz musí nějak vydělávat peníze, protože hotely, letenky, hokejky, trenéři, výchova mládeže atd. nejsou zadarmo, takže ta změna, kterou svaz udělal, je naprosto logická. Svaz nemůže spoléhat jen na peníze od státu, ale musí se i sám snažit ty peníze vydělávat. Nehodnotím teď, zda se někomu nové logo líbí či nelíbí, na to můžete mít přirozeně názor jakýkoliv. Mně se nejdřív tolik nelíbilo, ale postupně mu přicházím na chuť víc a víc,“ prozradil Schlegel.

Psali jsme: Dolínek (ČSSD): I letos patří naše reprezentace mezi favority Bijte Rusy na věčné časy. Tudy Noční vlci jezdit nebudou. Upřímnou soustrast Zemanovi. Záruba, Kalousek, Rejžek a politická dohra hokeje s Ruskem Andrej Babiš popřál hokejistům Komety Brno. A strhla se velká sranda Jan Ziegler: Hanebné a špinavé ruské praktiky proti českým hokejistům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp