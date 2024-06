Uršulu do tepláků. Rajchl se v předvečer voleb postavil plivancům

„Naše strana byla zásadním způsobem marginalizována všemi volebními průzkumy a byla utlačována, abych nemohl vstoupit do televizních debat, protože málokdo zpochybňuje to, že kdybych do té debaty šel, tak by lidem z pětikoaliční scény bylo opravdu velmi horko,“ děkoval Jindřich Rajchl úvodem za prostor na Xaver Live a také lidem za velkou podporu.

Jmenovitě zmínil, že taková Danuše Nerudová, lídryně kandidátky hnutí STAN pro eurovolby, by s ním jinak v přímé konfrontaci zažila „fičák“, protože je to „prázdná nádoba“. A předseda hnutí Vít Rakušan by byl z jeho argumentů „velmi zpocený“.

Rajchl zmínil první plány, pokud by strana PRO v evropských volbách uspěla a získala alespoň jeden mandát. „První, co by se stalo by bylo, že bych měl nabito a půjdu tvrdě proti České televizi, proti propagandistickým lhářům, kteří nás nenechali jít do žádné topové debaty. A měl bych nabito proti agenturám, které tu nejsou od toho, aby vám říkaly, jak to vypadá, ale od toho, aby se vám snažili vložit do hlavy to, jak to má dopadnout a vy se báli volit strany, které ty agentury neupřednostňují, a vy se báli, že vaše hlasy mohou propadnout,“ poukázal na manipulace.

„Máme v plánu jednotit národně konzervativní opozici, do voleb příští rok musíme jít sjednocení. Pokud se to nepovede, tak bude mít tato země před sebou velmi těžký čas,“ upozornil dále Jindřich Rajchl. A dodal: „Dostanu Ursulu von der Leyenovou do tepláků za to, co nám provedla a se stranou Fidesz půjdu do jedné frakce tak, abychom spojovali středoevropské europoslance,“ uvedl Rajchl s tím, že z mandátu následně odstoupí a přepustí jej tomu, kdo bude za ním ve straně PRO.

Psali jsme: Jana Zwyrtek Hamplová: Volím Jindřicha Rajchla. Je český Viktor Orbán

Zaměřovat se chce na parlamentní volby příští rok. „Nejde mi o bruselské křeslo, nejde mi ani o peníze, vše půjde na charitu. V Bruselu se reálná politika nedělá, pokud chceme změny, musíme uspět příští rok v parlamentních volbách. Evropské volby jsou pro nás vstupenkou, abychom uspěli příští rok. Musím se dostat do televize, pojďte nám věřit, pak strana PRO bude růst exponenciálně,“ reagoval Rajchl na dotazy diváků, že lhal, když původně říkal, že do Evropského parlamentu nepůjde.

Ohradil se proti nálepce proruských švábů: „My jsme nikdy nestranili Rusku, ani Ukrajině, vždy jsme byli jen na straně míru. Jediní, kdo na tom profitují jsou západní zbrojařské koncerny a banky,“ zmínil jediný důvod, proč válka na Ukrajině dále pokračuje. „Dodávání zbraní na Ukrajinu je pouze prodlužování krveprolití. Každý jeden den je tu riziko v eskalaci konfliktu v konflikt evropský a možná světový a jaderný,“ zdůraznil Rajchl. „Nálepku proruských sil nám dával Fiala, Rakušan a všichni tito lháři, kteří nemají věcný argument,“ doplnil šéf strany PRO.

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 6225 lidí

„Z vašich procent nemám dobrý pocit, mohl jste si to zaplatit,“ napsal Rajchlovi v živém chatu další diskutér. „To mi přijde úsměvné, my máme daleko lepší procenta než kolik nám dává STEM, těch 1,6 procenta nebo kolik,“ pousmál se lídr kandidátky PRO ve volbách do Evropského parlamentu. „Určitě porazíme Zelené, které dal STEM nad nás, průzkumy považuji všechny za cinknuté,“ doplnil.

Psali jsme: „Chce to koule. ČEZ a banky.“ Ekonomka Turková a důchody: Čas, aby oni začali platit

Divák Rajchlovi vyčetl, že se vysmívá české muniční iniciativě a brání tak možnosti suverénnímu státu Ukrajině se bránit: „Je to falešný argument, muniční iniciativa nemá nic společného s tím, že bych upíral Ukrajině právo se bránit. Myslím, že většina Ukrajinců už se ani nechce bránit, je to jen rozhodnutí loutkového prezidenta Zelenského, který je prodlouženou rukou Spojených států amerických. Muniční iniciativa je o tom, že Petr Fiala udělal z naší země překupníka se zbraněmi, on kupuje zakázané zbraně. Kupuje zbraně z Řecka, obsahující zakázaný bílý fosfor, Řecko by je do konfliktu nikdy nedodalo, ale nám je pošle a my je přeprodáme dál, to je překupnictví se zbraněmi. Je to naprosto nedůstojné a ponižující Českou republiku, nikdo jiný to nedělá. A jsou na to utráceny peníze našich daňových poplatníků,“ pokračoval Jindřich Rajchl s tím, že by se v zemi měli řešit zcela jiné priority.

„Propadám se hanbou, když tento stát sebere důchodcům 19 miliard a za týden pošle 50 miliard na Ukrajinu. Pokud to nevíte 14 milionů euro Ukrajina poslala jako vratku do podnikatelské družstevní záložny spojené s ODS. A někdo si těch 14 milionů euro vybral v hotovosti. A policie? Vůbec to neřeší,“ kroutil Jindřich Rajchl nechápavě hlavou.

„Pojďte k evropským volbám ukázat, jestli chcete dál eskalaci, provokaci a ohrožení bezpečnosti České republiky, protože pokud se válka rozhoří a bude se rozrůstat, tak se nebude rozrůstat na území Ruska, ale na naše území,“ varoval Jindřich Rajchl. „Všichni chciválkové počínaje Černochovu, Lipavským a dalšími, si myslí, jak to Rusům nandají, ale opak je pravdou. Hrajeme si se sirkou na sudu se střelným prachem. Kdo chce mír, pojďte za námi,“ doplnil.

Na Rajchla někteří uhodili, že eurokandidátka strany PRO je přehlídka lidí zapojených v korupčních kauzách, což důrazně odmítl: „To není pravda, nemám žádné lidi z korupční kauzy. Na posledním místě je Vladimír Růžička, který nás jako sportovec podpořil, je to jeden z mála sportovců, nehraje falešnou hru Dominika Haška na nějakou protiruskou strunu, jasně se postavil proti vládě Petra Fialy,“ řekl šéf strany PRO.