Útok na Stačilo! Cílem bylo dehonestovat dva „cíle“, rozkrývá analytik. Jmenovitě

Petr Žantovský věnoval úvod tohoto Týdne v médiích události, která, jak on říká, „otřásá“ českou veřejností. Jde o novoroční projev prezidenta Petra Pavla. „Jako řečník by neobstál ani u zkoušky, ani v bakalářském studiu komunikačních věd,“ říká mediální analytik, který na jedné z pražských vysokých škol skutečně mediální komunikaci vyučuje. „Zcela zjevně ten svůj projev četl z té neprůhledné čtečky, kterou měl před očima.“ Kdyby měl Petr Žantovský vyjmenovat další rétorické poklesky prezidenta, zaměřil by se na „podivuhodnou, nepraktickou a nervózní práci s rukama,“ kdy prezident opakoval stále dokola stejná gesta. Jeho řeč byla nedynamická a nedůrazná, s „vojáckým charakterem“, říká Žantovský.



Kupředu levá s panem generálem

Zbývá hodnocení obsahové stránky novoročního projevu hlavy státu. „To už jsme mohli číst na různých místech, tak já bych to jen shrnul. V zásadě nám jenom vysvětlil, že se máme strašně dobře a budeme se mít ještě lépe, protože za sebou máme mezinárodní záruky – tím je míněno NATO, EU a podobně. A hlavně, že bychom honem rychle měli přijmout to euro, protože to bude ta hlavní cesta k těm pečeným holubům padajícím do úst,“ poznamenal Žantovský k tomu, co jsme mohli slyšet z úst Petra Pavla.

Povšiml si také, že Petr Pavel slova o českém blahobytu neříkal příliš přesvědčivě. „Říkal to, jako když jde dítě ve škole před tabuli a teď recituje povinnou báseň S. K. Neumanna A hrdý buď, která začíná strofami: ‚A hrdý buď, žes vytrval, žes neposkvrnil ústa ani hruď falešnou řečí‘. Zhruba takhle mluvil pan generál. Trošku to také připomíná krásný starý film Škola, základ života, kde stojí před zkoušejícím češtinářem v podání Jaroslava Marvana nebohý student Áďa Čuřil (v podání Ladislava Peška) a teď má recitovat báseň Štěstí,“ popisuje Žantovský. Unylý projev znuděného studenta bez emocí v podání herecké legendy Peška podle něj připomíná způsob, jakým k národu mluvil prezident.

Pavlův projev psal podle Petra Žantovského s největší pravděpodobností někdo jiný. A Petr Pavel podle mediálního analytika místy působil, jako kdyby ho viděl poprvé. „Koneckonců to je jeho obrázek a obrázek těch, kdo ho volí. Pokud si tohle zvolili na Hrad, pak už je v této zemi možné opravdu všechno,“ uzavírá mediální odborník.

Nálepkování a výmysly v českých médiích

Svou druhou glosu začíná Petr Žantovský u serveru Novinky.cz. Ten čtenářům den před koncem roku 2024 přinesl článek autorky Karoliny Brodníčkové s titulkem „Hlavní slovo ve Stačilo! má dezinformátor Vidlák a agrobaron Jandejsek“. Obsah článku označuje mediální analytik za propagandistický materiál postavený na denunciaci politického subjektu Stačilo!. „Správně je v celém tom článku v podstatě jediná věc. A to, že značka Stačilo! zafungovala už v evropských volbách, kdy se na ní, jakožto na koalici levicových stran, dostala do europarlamentu Kateřina Konečná a Ondřej Dostál,“ podotýká Petr Žantovský.

Dnes se podle něj Stačilo! prezentuje jako subjekt, který chce do parlamentních voleb vstoupit jako samostatné hnutí. Má to svou logiku nejen kvůli čachrům s procentuálními kvótami, které do zákona kdysi vnesl Pavel Rychetský, míní Žantovský. „Jistě si na to všichni s láskou vzpomínáme, jak se v roce 2021 díky jeho zrušení zákona, který sám za časů Miloše Zemana vytvořil, dostal do vedení státu tak nesourodý spletenec stran a hnutí, jako je SPOLU, tedy trojice ODS, lidovci a TOP 09, a proti nim PirSTAN, tedy piráti a hnutí STAN,“ říká mediální odborník, podle kterého tato předvolební „mediální polízanice“ stála Čechy čtyři roky života.

Přípravy hnutí Stačilo! na samostatnou kandidaturu jsou tak podle Petra Žantovského pragmatickým krokem učiněným s ohledem na platná pravidla. Zatímco kandidáty hnutí do voleb ještě neznáme, Petr Žantovský „vyzdvihuje“ práci redaktorky Novinek.cz Brodníčkové, díky které se čtenář dozvěděl, že bloger Daniel Sterzik, vystupující pod přezdívkou „Vidlák“, je předsedou přípravného výboru hnutí, a také to, že se kolem Stačilo! viditelně pohybuje i zemědělec Zdeněk Jandejsek, v článku označovaný jako agrobaron, jinak muž, který začátkem loňského roku organizoval pražské protesty zemědělců proti vládě. Tím lze podle Žantovského výčet faktů obsažených v článku uzavřít.

Na řadě jsou výmysly. Těmi se, jak říká Žantovský, česká média jen hemží a nejinak je tomu u tohoto článku. Jednou ze základních manipulativních technik je tzv. nálepkování neboli etiketizace. „Vidlák je zde obviněn z toho, že, cituji: ‚šíří neověřené a často nepravdivé informace‘, dále že píše, cituji, ‚neověřené informace a nesmysly‘,“ vysvětluje mediální odborník. Za příklad pak článek Novinek používá výrok Vidláka o tom, že německý koncern Volkswagen údajně uvažuje v rámci chystaných úsporných programů i o uzavření některých závodů české Škodovky.

Vidlák, občanským jménem Daniel Sterzik, je asistentem europoslance Ondřeje Dostála ze Stačilo!. Z tohoto titulu má přístup k různým informacím, říká Petr Žantovský. Vidlák podle něj sám ke zmíněné informaci o možném zavírání fabrik připojil poznámku, že nejde o žádnou oficiální informaci, nýbrž mělo jít o zdroje ze zákulisí Evropského parlamentu. Volkswagen v posledních měsících nemá dobré výsledky, uzavírá svůj závod v Bruselu a chystá zavřít nejméně tři továrny v Německu, čímž budou zrušeny desítky tisíc pracovních míst v Evropě. Problémy má koncern s prodejem svých elektromobilů, což je bolest, která se týká i mladoboleslavské Škodovky, připomíná Žantovský.

Článek autorky Brodníčkové je podle něj postaven na různých náznacích, které mají „cíle“, v tomto případě Vidláka a Jandejska, v očích veřejnosti dehonestovat. V případě Jandejska jde kromě traktorové demonstrace i o jeho účast na jedné z protivládních demonstrací na Václavském náměstí. „Brodníčková okamžitě píše, že vystupoval na demonstracích proruského aktivisty Ladislava Vrabela. To už není pravda, to je nálepka, protože speciálně Jandejsek dlouhá léta provozuje velký agropodnik a odborně se vyprofiloval, takže o vývoji českého zemědělství má nějakou představu, na rozdíl zřejmě od paní Brodníčkové,“ podotýká Žantovský.

Další výčitkou Brodníčkové vůči Jandejskovi je to, že tu sponzoroval hnutí ANO, tu Trikoloru. „No a co,“ ptá se Žantovský. Přidává poznámku o tom, že pokud je někdo majitelem velkého podniku a vidí, že stávající vládní reprezentace ničí jeho investice, může mu jednoho dne dojít trpělivost a více či méně formálně vstoupí do politiky a pokusí se neschopnou garnituru nahradit. „Jako kdyby slečna Brodníčková chtěla panu Jandejskovi zamezit jeho ústavní právo volit, být volen, účastnit se politického života, právo shromažďování, právo na svobodu slova podle paragrafu 17 ústavní listiny práv a svobod. Někteří lidé se prostě smějí a někteří nesmějí. Jak to bylo v tom Orwellovi, všechna prasata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější,“ uzavírá Žantovský analýzu článku serveru Novinky.cz.

Ten se podle něj profiluje jako nezávislý a nestranný, což ale stále více přestává platit. To prý není žádným překvapením vzhledem ke skutečnosti, že šéfredaktorem Práva, tedy tiskového pilíře Novinek, je Petr Šabata, „který se vyprošoval do KSČ už v roce 1983 a pak psal o výdobytcích socialismu velice nadšené články do Mladé fronty. Dnes je z něj kovaný liberální demokrat a podle toho vypadají i produkty jeho podřízených“.

Česká satira, ze které místy mrazí

Na závěr prvního lednového Týdne v médiích se Petr Žantovský rozhodl se čtenáři ParlamentníchListů.cz podělit o existenci na české poměry atypického webu AZ247. Jedná se o satirický web parodující různé části mediálního prostoru. „Jestli má svým názvem něco společného s webem AC24 nevím a je mi to celkem jedno,“ říká Žantovský. Zaujal ho hned podtitulek webu AZ 247 – „Nikdo nám nediktuje, o čem smíme lhát“, které inverzně připomíná staré heslo ParlamentníchListů.cz: „Nikdo nám nediktuje, o čem smíme psát“. Web AZ247 je podle něj dobrý k pobavení i zamyšlení.

„Zatímco ParlamentníListy.cz a většina dalších zpravodajských a názorových webů se zabývá seriózním komentováním událostí kolem nás, tak jak jsou, tak server AZ247 si ty události přímo vymýšlí. Dokonce to inzeruje úplně dole v prostoru pod články, cituju: ‚Všechno na tomto webu je vymyšlené‘. No, možná ano, možná ne, možná se leccos z toho naplní v trošku jiné podobě, každopádně to psali lidé, kteří jsou velmi orientovaní v tom, co se děje kolem nás,“ popisuje Petr Žantovský. Autoři webu AZ247.cz používají při své tvorbě skutečné postavy a zápletky, případně vyústění.

Z tvorby webu Petr Žantovský vypichuje několik titulků hojně šířených článků, které napoví, o co zhruba autoři usilují:

Petr Fiala: "Iniciály PF 2025 vidím úplně všude. Je to jasný důkaz, že lidé chtějí, abych vládl dál!"

Obsah těchto článků barvitě rozvíjí to, co stojí v titulku. Jedná se o legraci bez obalu. „Protože pan premiér si o ni říká velice často sám, počínaje Nutellou a konče platy srovnatelnými s Německem,“ podotýká mediální odborník Žantovský, který ve Fialových výrocích vidí jisté prvky komické pozice Felixe Holzmanna. „Jen u toho nemá ten pěkný klobouček, šátek a pruhované tričko, ale jinak si s ním v mnohém nezadá. Až na to, že na Felixe Holzmanna se lidé dívali dobrovolně,“ dodává.

I další titulky z webu AZ247.cz mají podle Petra Žantovského své kouzlo. Například tyto:

„Fiala pohrozil Ficovi speciální vojenskou operací a deputinizací, pokud Slovensko nezmění své proruské postoje“

„Brněnští vědci přišli na způsob, jak použít zbylý bramborový salát z Vánoc jako palivo pro jadernou fúzi“

„Fico: Putin mi nabídl úplatek 500 milionů euro, když vystoupíme z NATO“

Žantovský oceňuje, že titulky se týkají aktuálních témat nebo reagují na čerstvé kauzy, tak jako v případě Roberta Fica a jeho tvrzení, že mu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj nabízel úplatek 500 milionů euro, pokud Slovensko podpoří členství Ukrajiny v NATO. „Za prvé, český mainstreamový moralistický novinář nemá co mistrovat slovenského premiéra. Ať si ho mistrují Slováci, to je jejich premiér. A za druhé, a proto o tom soudím, že to píše nějaký intelektuál, je to přesně typické vyústění nepravděpodobné situace do totální absurdity. To by nedokázal napsat ani Havel ve svých nejlepších hrách,“ říká mediální analytik.

Rozbor webu AZ247 uzavírá Žantovský zmínkou dalšího zajímavého titulku:

„EU navrhla kvóty na teroristické útoky, aby k nim docházelo i ve východní Evropě“

„To už mi ale připadá skoro na hranici reality,“ říká Petr Žantovský. Odvolává se na dění v dnešní Evropě. Nejde podle něj jen o nedávný teroristický útok v Magdeburku, po kterém zemřelo 5 lidí a dalších více než 200 utrpělo zranění, ale o poslední roky, nebo spíše desítky let různého islamistického teroru, který je zpravidla poté omluven tím, že pachatel je duševně nemocný. To je ostatně i případ Taleba Abdulmohsena, 50letého vraha z Magdeburku. Tento saúdský občan, povoláním psychiatr, má údajně trpět duševní poruchou. Jinak by dostal doživotí, odhaduje Žantovský. „Někdy nad těmi vtipnými články z AZ247 až mrazí, jak moc by to mohlo být blízko pravdě,“ uzavírá Žantovský.

