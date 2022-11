Uvažoval jsem, že se nevrátím. Babiš odtajnil soukromou věc

reklama

Úvodem se Babiš vyjádřil k tomu, co dělal 17. listopadu 1989. „Pracoval jsem v Maroku, zastupoval jsem 15 podniků zahraničního obchodu, českých a slovenských – a prodával jsem české a slovenské zboží a nakupoval v Maroku jejich zboží,“ podotkl.

„Moc jsme toho tehdy nesledovali, protože jsme nebyli v tom čase, že máme všechno on-line, takže chodily noviny. Vrátil jsem se až v lednu 1991, kdy jsem i chvilku uvažoval o tom, měl jsem nabídky tam zůstat pracovat, takže potom, když jsem se vrátil, tak jsem to znal z vyprávění, ale nebyl jsem přímým účastníkem toho, neviděl jsem to, tak jak to viděli tehdy v Československu,“ dodal Babiš.

„Přineslo to svobodu, svobodu slova, svobodné volby, svobodu cestovat, samozřejmě. A možnost podnikat, takže to samozřejmě jsou ty hlavní věci, které jsou nejdůležitější pro nás všechny,“ sdělil následně Babiš souhrn toho, co revoluce přinesla.

„17. listopadu 2019 jsem měl projev jako premiér v Národním muzeu, kde jsem se vyjádřil ke své minulosti. Řekl jsem, že nejsem na to pyšný, že jsem byl člen, pasivní člen komunistické strany, nebyl jsem nomenklaturní kádr, a vlastně jsem se vyjádřil pozitivně v tom projevu, že jsem obdivoval ty lidi, kteří založili Chartu, Občanské fórum, a měli tu odvahu jít na Národní třídu a bojovat proti tomu totalitnímu režimu. Já jsem tu odvahu neměl, bohužel, takže ano, mají moji úctu, ale zase – ano, lituji toho dneska, že jsem byl členem strany, ale vstoupil jsem do strany proto, abych mohl pracovat v zahraničí,“ sdělil Babiš.

„Bylo tady 1,6 milionu členů strany, nic špatného jsem neudělal, nikomu jsem neublížil. Vstoupil jsem tam kvůli tomu, abych pracoval v zahraničí,“ dodal Babiš a chtěl se vyjádřit k StB. „Vstupem do politiky jsem měl potřebu to zažalovat. Zažaloval jsem to v roce 2012, s StB jsem nespolupracoval. Nás StB vyšetřovala, terorizovala, nás konkrétně za syrské fosfáty, oni nás zastrašovali, já jsem třikrát vyhrál ten soud, neexistuje žádný dokument, kromě té evidenční karty... Mě StBáci vyšetřovali proto, že jsem nekupoval syrské fosfáty, protože jsme vyváželi tanky. Mně to stále předhazují... Ten soud jsem vyhrál. Ústavní soud to zrušil, ale ne ten obsah soudu,“ sdělil Babiš, že existovalo mnoho lidí evidovaných bez jejich vědomí. „Na soudu se prokázalo, že jsem nespolupracoval, že jsem žádnou spolupráci nepodepsal,“ sdělil Babiš, že neexistuje zkrátka žádný důkaz.

Když přišla řeč na covidovou krizi, zmínil mimo jiné exministra zdravotnictví Romana Prymulu i epidemiologa Jiřího Berana. „My jsme měli odborníky. Šest let spolu seděli v jedné kanceláři. Prymula a Beran. A každý říkal něco jiného. My jsme se spoléhali na to, co nám řekli experti,“ podotkl Babiš.

„Nová vláda nemusela pro covid dělat vůbec nic. Kolik naočkovala současná vláda? My jsme to odmakali, všechno jsme jim připravili a dělali jsme to s maximálním nasazením, abychom ochránili životy našich lidí. Mám naprosto čisté svědomí. Tam chodil ministr zdravotnictví a každý to řešil jinak. Jeden byl striktní a řekl: Takhle to bude, jinak končím. A byli i ministři, kteří se nechali trošku ovlivnit těmi ministry, kteří bojovali za to, aby nebyly ty lockdowny. Ale my jsme tady udrželi sociální smír, podpořili jsme firmy, podpořili jsme zaměstnance, podpořili jsme všechny. Takže já si myslím, že jsme dělali maximum. A ten vir byl neviditelný,“ poznamenal Babiš. Vyjádřil lítost nad úmrtím lidí, ale zopakoval, že dělal maximum. „Hlavně jsem přijal tu odpovědnost, byl jsem v té první linii,“ dodal.

Hovořil i o tom, jak má Českou republiku a české občany na prvním místě. „Ti lidé, kteří chodí na demonstrace, nevědí, co se stane. Na tom pódiu vystupují různí lidé, kteří toho zneužívají, ale proč nikdo nemluví s těmi lidmi, kteří tam chodí demonstrovat proti vládě, která jim nepomáhá. To, že někdo toho zneužívá, to je samozřejmě špatně, ale ne všichni, kteří jsou na tom pódiu. Ale proč ta vláda... Ta vláda ani premiér nemluví ani s podnikateli, s podnikatelskými svazy, s dalšími. Mě mají všichni na SMS, jako premiér, všichni mi psali, já jsem je vytočil, mluvil jsem s nimi, ale dnes se dostat k nějakému ministrovi, například průmyslu, je téměř nemožné. Takže je potřeba s těmi lidmi mluvit a samozřejmě když jsou nespokojeni, protože vidí ty ceny potravin, vidí ty faktury za elektřinu a není to dobře,“ sdělil.

Premiéra Petra Fialu (ODS) Babiš zkritizoval za to, že podle jeho slov věnuje málo pozornosti českým občanům. „Putin musí odejít z Ukrajiny. Fajn. Ale ještě to musí někdo zorganizovat. Vždyť pan Fiala nesvolal ani jednu Evropskou radu. To jsou řádné rady. Macron jich měl sedm. Proč neudělal nějakou mimořádnou Evropskou radu, kde on vystoupí jako český premiér a bude tam řešit tyto problémy. Je velká škoda, že on toto předsednictví nevyužil a nezviditelnil víc Českou republiku. Pražský hrad je úžasný, ale to jsme připravili ještě my, úředníci to chtěli mít v Kongresovém centru. Je to škoda, protože to předsednictví máme jednou za třináct let a já bych se choval určitě úplně jinak,“ dodal.

Babiš také odpovídal na otázku, zda by udělil milost sám sobě v souvislosti s případem Čapí hnízdo, které se aktuálně řeší. „Dobře víte, že tato otázka není fér, protože pokud prezident chce udělit abolici, tak ji musí spolupodepsat premiér. Pan premiér Fiala se k těmto spekulacím vyjádřil. A já věřím, že máme nezávislou justici – a tohle politické trestní stíhání, protože je to politické trestní stíhání,“ sdělil Babiš.

