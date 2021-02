Už se volá: Chceme úřednickou vládu! Vyklubalo se jméno

reklama

Situace ve zdravotnictví v České republice je podle všech zpráv kritická. Dle stránek Ministerstva zdravotnictví je v současnosti v Česku hospitalizováno 6171 lidí. To je sice méně než ve špičce, kterou Česko zažilo na konci října, a také méně než v lednu, ale problematický je počet pacientů v těžkém stavu, jež vyžadují odbornou a intenzivní péči. Podle úterních dat je těchto pacientů 1196. Jen jeden den v minulém roce byl počet hospitalizovaných na odděleních s intenzivní péčí větší. A to ne o moc. Dle českých deníků tak docházejí místa na odděleních ARO a JIP, a to dokonce i v Praze.

Plošné restrikce již dle ministra zdravotnictví přestaly fungovat a nemá tedy smysl sahat k dalším. „Plošná opatření nefungují, pokud nejsou dodržovaná na individuální úrovni. Myslíme si, že řešením je uvědomělý přístup každého z nás, místo nějakých dalších plošných restrikcí,“ pravil na tiskové konferenci ve středu.

Není žádným tajemstvím, že současnou situaci kladou mnozí za vinu vládě premiéra Babiše a opět požadují jeho rezignaci. Ovšem nyní o ni žádají prezidenta Zemana. Na něho apeluje například bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. „Pane prezidente Zemane! Vaše vláda selhává ve všech klíčových momentech! Použijte svoji autoritu, svolejte společné jednání vlády, opozice a hejtmanů! Dohodněte vládu ‚záchrany lidských životů a budoucnosti země‘. Ta nemůže být s Babišem. Vy to víte a je to Vaše odpovědnost,“ napsal včera na facebooku.

Po úřednické vládě volá také investor a propagátor elektromobilů Radovan Vávra, který už má i kandidáta na vedení. „Pokud nenastoupí úřednická vláda pod vedením generála Pavla a volby se o rok neposunou, čeká nás do konce roku skutečně peklo na zemi. Menšinová vláda populistického hnutí to zvládnout nemůže. Teď není podstatné, komu to přihraje krátkodobé politické body. Teď jde o životy!“ tvrdí.

A veřejně Petra Pavla vyzval k akci: „Žádám Vás veřejně, abyste bezodkladně vstoupil do aktuálního dění, sešel se s Milošem Zemanem a dalšími šéfy politických stran a usiloval o ustanovení přechodné Vlády národní spásy složené z odborníků pod Vaším vedením.“

Ale generál to odmítl, politické zemětřesení by teď podle něho chaos jen zvětšilo. „Teď potřebujeme přesný opak – aby vláda s opozicí úzce spolupracovala, motivovala občany k dodržování nutných opatření a urychlila očkování. Na politiku bude čas, až se vyhrabeme z nejhoršího,“ mínil.

Komentátor SeznamZpráv Jindřich Šídlo tvrdil, že by se nemělo jednat o spořádaný pád, ale o „starý dobrý puč“. To ovšem Vávra rázně odmítl: „Ne ne, já myslím normálně kafe v Sokolovně a pak v Lánech. Myslím, že by to vyhovovalo všem a jako vedlejší produkt bychom zachránili 50 tisíc lidí.“

Úřednickou vládu požaduje také iniciativa Chcípl PES, jež hodlá kandidovat v říjnových volbách. „Panu premiérovi a jeho ministrům už nikdo nevěří,“ uvedl zástupce iniciativy Jakub Olbert.

