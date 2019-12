V Česku vrcholí čipování psů, kritika se snesla na chybějící registr

Mikročipy mají zajistit identifikaci zvířete a snadnější dohledání majitele. Cílem je také zamezit fungování tzv. množíren psů, tedy chovů, kde jsou zvířata chována pro zisk z prodeje štěňat. Na nečipovaného psa se bude od ledna navíc pohlížet, jako by neměl platné očkování proti vzteklině, za což hrozí pokuta. Označen proto musí být každý pes i štěně nejpozději v půl roce života. Výjimku mají psi s čitelným tetováním před 3. červencem 2011.

V Česku nyní funguje několik databází, kde mohou majitelé psů čip registrovat, avšak není to povinné a systém je nejednotný. Registry psů by měly být sloučené do jednoho v příštích letech. Například podle slánského veterináře Jaroslava Fidlera měli zákonodárci nejdříve ale vytvořit centrální registr a až poté zavést povinné čipování. Podle provozovatele psího útulku v Polné Jiřího Dvořáka může tak nyní vzniknout situace, že strážníci, kteří jsou stejně jako veterináři vybaveni čtečkami čipů, sice čip přečtou, ale pokud není zaregistrovaný, jako by ho pes neměl. Strážníci zmiňují i to, že dohledávání majitele zatoulaných psů ve více databázích trvá delší dobu.

Například v Novém Boru proto budou muset majitelé psů nahlásit čip do evidence povinně, a to na základě nově schválené vyhlášky o místním poplatku za psa. „Je v zájmu majitelů psů, aby číslo čipu nahlásili, protože v případě nalezení psa se snadněji nebo rychleji dohledá majitel,“ uvedla mluvčí radnice Radmila Pokorná.

Podle prezidentky Komory veterinárních lékařů ČR Radky Vaňousové by v současnosti mohlo být očipováno 70 procent psů. Cena očipování psa se pohybuje od zhruba 250 do 600 korun, podle čipu a zvoleného registru. Oslovení veterináři obecně očekávají, že zájem o čipování do konce roku neklesne a bude pokračovat i v lednu.

V souvislosti s novou povinností majitelů psů ale Státní veterinární správa (SVS) podle mluvčího Petra Vorlíčka nechystá mimořádné kontroly v terénu. Kontroly v chovech budou na podnět a kromě standardních povinností chovatelů tam budou veterináři nově kontrolovat i čipování psů, řekl ČTK Vorlíček.

S kontrolou čipů se majitelé psů budou moci setkat podle veterinářů například i při výstavách psů nebo v útulcích. Namátkové kontroly plánují i strážníci.

