V Praze se na několika místech sešly stovky studentů, kteří protestovali proti Babišovi a Zemanovi

Před budovou DAMU se v poledne sešla zhruba stovka lidí. Někteří měli v rukou plakáty s bývalým prezidentem Václavem Havlem, vidět byly i česká a evropská vlajka nebo parodie prezidentské standarty s nápisem „Pravda vítězí?“.

Po projevech se studenti po půl hodině rozešli a mnozí se přesunuli k Národnímu divadlu, kde na náměstí Václava Havla začal ve 13:30 happening. Na piazzetě se shromáždily zhruba tři stovky lidí, někteří z nich se podepisovali pod výzvu iniciativy #VyjdiVen. Řečníci v projevech zdůraznili, že dnešní stávka není jednorázovou akcí, ale má se stát dlouhodobějším studentským hnutím usilujícím o lepší politickou kulturu v zemi. Politikům napříč stranami dnes iniciátoři adresovali výzvu, aby nevedli permanentní předvolební kampaň nebo podporovali školství, které podle nich zaspalo dobu a neodpovídá současné společnosti.

V dejvickém kampusu se do výstražné stávky zapojilo podle pořadatelů kolem 900 studentů, které přišli podpořit i jejich pedagogové. Happeningem, kdy vyšli ze školních budov, vyzvali veřejné činitele k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Společnou akci zde pořádali studenti Českého vysokého učení technického (ČVUT) a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), přišla ji podpořit i skupina studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, která má ve zdejším kampusu také budovu.

„Jsou věci, které máme, jen když se o ně staráme. Já jsem rád, že jste přišli, protože se staráte o to, abychom se kdykoli mohli sejít, když chceme, abychom vždycky mohli sami rozhodovat o tom, co chceme a co chceme říkat,“ řekl prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT Zbyněk Škvor. Studenti svůj názor vyjadřovali i transparenty jako „ČT nedáme“, „Mluvit pravdu“ nebo „Zachraňme demokracii“. Společnou fotografii stávky před Národní technickou knihovnou ponesou organizátoři celorepublikové stávky v pondělí senátorům spolu s apelem, kterým je vyzvou k výraznější obraně ústavních hodnot.

Na pražském Albertově, který je s protesty studentů historicky spjat, se sešlo několik stovek lidí. Na podpis petice se stála dlouhá fronta. Shromáždění organizovali studenti Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, podpořila je i vedení fakult. Pedagog z Přírodovědecké fakulty Jan Černý studentům řekl, že na rektorátu UK zasedala Rada vysokých škol, která studentské protesty podpořila.

„Zažívám pocit jakéhosi deja vu. Před 30 lety jsem byl tady na zaplněné albertovské křižovatce na stromě s transparentem Studenti – svědomí národa. Když jsem to heslo později opakoval, byl mi vyčítán nedostatek životních zkušeností. Berte ten nedostatek zkušeností jako svou obrovskou výhodu, protože můžete svobodně říkat, co si myslíte,“ řekl shromážděným Černý, který se v roce 1989 účastnil studentských protestů.

Zhruba 150 lidí se sešlo v poledne i na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava. Byli mezi nimi studenti, ale také zaměstnanci, kteří vyšli ven z kanceláří poblíž centra. Lidé cinkali klíči, četli citáty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a skandováním „Není nám to jedno!“ vyjadřovali nespokojenost se současnou politickou situací. Před půl jednou se stávkující pokojně rozešli.

Studentská výzva určená nejvyšším ústavním činitelům žádá prezidenta, aby plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhán. Další požadavek směřuje k vládě v demisi, která nemá konat zásadní a personální kroky a nemá vytvářet nové ústavní pořádky.

