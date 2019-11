V celé Evropě se šíří strach, varuje německý exprezident Gauck

Někdejší německý prezident Joachim Gauck má za to, že část bývalých východních Němců se dodnes bojí svobody, nechtějí převzít odpovědnost za své životy a nostalgicky vzpomínají na dobu, kdy jejich životy řídila autoritářská komunistická moc. Současně mají lidé nejen ve východní části Německa strach. Strach z rychle se měnícího světa.

Bývalý německý prezident Joachim Gauck má za to, že i třicet let po pádu nechvalně proslulé komunistické berlínské zdi zůstává Německo stále rozdělenou zemí. Je to vidět i na tom, že západní Němci volí často jinak než východní. Na východě se daří krajně pravicové Alternativě pro Německo (AfD).

„Za druhé, přetrvávají výrazné rozdíly v pohledu na otevřenou společnost, na důležitost svobody. Liší se pohledy na schopnosti vlády řešit problémy a i na stát jako celek,“ upozornil Gauck v rozhovoru pro Lidové noviny.

Mnoho chyb se ale podle Gaucka neudělalo, německá ekonomika je v dobré kondici, byť je jasné, že nikdo neměl k dispozici návod na dokonalý postup po pádu berlínské zdi.

„Lidé ve východním Německu na to ale nebyli připraveni, tak jako nebyli připraveni na otevřenou společnost a svobodu ani nikde jinde v někdejším východním bloku. Mnozí s tím mají dodnes problémy, postrádají jasné vedení, a pokud se náhodou něco nevyvíjí podle jejich představ, dostaví se lehko pocit zklamání. Částečně pak také nejsou moc iniciativní a nechtějí převzít zodpovědnost za vlastní životy,“ pravil Gauck.

Vedle toho mají však podle Gaucka nejen lidé ve východní části Německa obavy z postupující globalizace.

„V celé Evropě se šíří strach z moderny, z příliš rychlých změn. Vidíme to i ve společnostech, které patří k nejlépe organizovaným, jako například ve Skandinávii nebo ve Švýcarsku. Jinak řečeno, pro mnohé se stává otevřená společnost příliš otevřenou, cítí se být vykořeněni, nemají se čeho chytit. Zvláště v regionu střední a východní Evropy vidíme, že lidé mají potřebu mít svůj životní prostor pod kontrolou, chtějí, aby byl pro ně stále rozeznatelný. Chtějí být Poláky, Čechy, Slováky a totéž platí i pro východní Němce. Bojí se rušení hranic – čili evropeizace, bojí se globalizace a stejně tak i technologického pokroku. V takovéto situaci, kdy se začínají na jednom místě soustřeďovat různé obavy, si lidé začínají hledat politické reprezentanty, kteří se jich ujmou. Teď to jsou zrovna krajně pravicová uskupení, v minulosti to byla krajní levice,“ uvedl Gauck.

To však nic nemění na tom, že AfD, která tohoto strachu využívá, je podle Gaucka doslova nechutnou stranou, který prý místy sklouzává až k projevům, které jsou podobné projevům nacistické strany. Proto je třeba od ní dát ruce pryč.

Podle Gaucka je v této situaci v pořádku, když EU jako celek bdí nad zachováním zásad právního státu ve všech svých členských zemích – Polsko a Maďarsko nevyjímaje. K rozpadu EU to podle Gaucka pravděpodobně nepovede, protože jednotlivé členské státy jsou si vědomy, že by jen těžko uspěly v obchodních a jiných jednáních s jinými velmocemi, jako jsou Čína nebo USA, pokud by proti nim stály osamoceně.

