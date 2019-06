V neděli vás možná nepustí do metra. Kvůli demonstraci Milionu chvilek

V neděli má v půl páté odpoledne odstartovat největší demonstrace od doby 17. listopadu 1989. Spolek Milion chvilek předpokládá, že na akci dorazí až 350 tisíc lidí z různých koutů České republiky. Vlakoví i autobusoví dopravci posilují spoje z Liberce, ze Šumperka, z Ostravy a z dalších českých a moravských měst.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský poslal vzkaz i lidem, kteří se demonstrace neplánují zúčastnit. „Doporučuji řidičům, ať se místu vyhnou. Letná se dá objet tunelem Blanka, do něj doporučuji najíždět už u Prašného mostu,“ uvedl Čižinský.

„V souvislosti se shromážděním ovšem může vyvstat situace, že budeme muset s ohledem na bezpečnost přistoupit k omezení silničního provozu na ulici Milady Horákové, nebo ji úplně uzavřít, kdybychom vozidla odkláněli na jiné přilehlé komunikace,“ dodal mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Na akci se připravuje také pražský Dopravní podnik. Na trase metra A počítá s notným posílením vlaků. Na trase B a C dojde k posílení jen bude-li to nezbytné. Pokud se ukáže, že stanice metra kapacitně nezvládají nápor cestujících, mohou být dočasně uzavřeny. „V takovém případě Dopravní podnik dočasně omezí vstup do stanice z povrchu nebo mohou v krajním případě vlaky stanicí jen projíždět a cestující vystoupí na následující stanici,“ napsal k tomu deník.

Omezena může být také tramvajová doprava.

autor: mp