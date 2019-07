V tom jste dál než Američané... uhranul Erik Best Čechy

Americký novinář žijící v Česku Erik Best se v rozhovoru pro Český rozhlas Plus nechal slyšet, že Češi jsou lehce cynický národ. „Jsem stejný, proto se mi tady tak líbí,“ podotkl. A nechal se slyšet, že v otázce náboženství jsme dál než Američané.

V Česku Best žije od roku 1991. „Nejdůležitější pro mě byla česká mentalita. Politický terén mě zajímal, ale až tak na třetím, čtvrtém místě,“ uvedl Best. Mentalita Čechů je mu podle jeho slov hodně blízká. Rozhodnuto definitivně pak bylo ve chvíli, kdy zde potkal svou budoucí manželku. „Jen tady jsem se najednou cítil komfortně. Jsem stejný v tom, jak uvažujete, mluvíte, jak věci analyzujete nebo jak si stěžujete, a to myslím pozitivně,“ řekl. Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 7% Je to špatně 88% Je to jedno 5% hlasovalo: 354 lidí

Jsme podle jeho slov cynickým národem. To považuje za zdravou vlastnost pocházející z historických zkušeností. „Z událostí, které se tady dřív staly. I když já nic podobného vlastně nezažil, přesto mne to nesmírně oslovuje. Prostě se mi takový pohled na svět líbí,“ uvedl.

Původní text ZDE.

Své pak řekl také k náboženství, kdy jsme podle něj v této oblasti možná o krok dál než většina Američanů. „Tedy, že jste náboženství zkusili a pak zjistili, že vám nekoreluje. To platí i pro mě, i když občas vám náboženství vysvětlí to, co věda, jakou známe ze školy, až tak nezvládá,“ řekl.

Best považuje za nejdůležitější věc člověka v životě rodinu. Miluje Prahu, kterou považuje za svůj domov. „Neustále mě inspiruje, i když ne vždy pozitivně. Potkáte tady různé národy, zájmy, jazyky, přednášky, koncerty... Největší chybou metropole je, že nemám čas vše, co nabízí, stihnout. Město je nesmírně bohaté a horko těžko hledáme čas někam zajít, což se občas podaří,“ zmínil.

Závěrem pak podotkl, že se často mezi sebou jen pereme, ale skutečné problémy jsou jinde. „Jsou o něco víc na východ,“ řekl.

autor: vef