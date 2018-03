VIDEO Není to Český lev, ale Český tchoř. ČT se ohrožuje sama. Pořád ti samí hosté, jako když na přehlídce chodí ti samí vojáci dokola, říká Lenka Procházková

Anketa Vadí vám, že sněmovní Podvýbor pro svobodu slova a média povede komunista Leo Luzar? Vadí 7% Nevadí 93% hlasovalo: 7106 lidí

„Myslím si, že Česká televize se ohrožuje sama. Česká televize je nezávislá, ale nezávislá realitě. Neposunuje v čase a v zahraničním zpravodajství často říká nepravdy,“ sdělila Procházková úvodem a poukázala například na zpravodajství o Ukrajině. „Zprávy České televize si mixuji. Svůj obraz světa si dělám nejen z jejich zpráv,“ podotkla.

„Mně se líbil projev pana prezidenta Zemana při inauguraci právě z toho důvodu, že tam upozornil na to nebezpečí, že svoboda slova je ohrožena. Ten projev mohl být jiný, mohl být o stavu světa, ale on právě si vybral tu svobodu slova, protože dialog je základem demokracie. A jakmile je dialog z jedné strany omezován, nebo se stane monologem, je demokracie ohrožena ve svých základech. Nechápu ty protesty, odchody lidí z inaugurace Vladislavského sálu,“ řekla Procházková, jež se pak pustila například do moderátora České televize Václava Moravce.

"Když si vezmete, jací hosté byli zváni i do pořadu Události, komentáře, tak to byli zastánci jedné pravdy, jednoho názoru. Cifrovali tam. Připomínalo mi to starý vtip, kdy na vojenské přehlídce bylo málo vojáků a tak několik hodin chodili dokola ty samé obličeje," dodala Procházková k České televizi.

Své pak řekla i ke středeční demonstraci, jež bojovala za svobodu slova.

„Čtyři tisíce uváděla média, takže byly na místě dva tisíce lidí,“ míní Procházková. „Hodně lidí na tyto demonstrace jde, jako že je happening. Ale měli by víc přemýšlet, protože pak jednou, až zpětně na tohle budou vzpomínat, budou mít vztek, že byli zneužiti a že to neprokoukli. A to nepřispívá k sebevědomí člověka, že byl využit. Těmi organizátory, dřív se tomu říkalo pátá kolona,“ poznamenala.

„Česká televize se bojí. Stejně tak se bojí všichni ti, kteří jsou na ni napojeni. Například herci, kteří si z institutu Český lev udělali politickou agitku. Já sice zastávám názor, že umění má být angažované, ale tím je myšlena tvorba, nikoliv že by nějaký herec měl vystupovat jako nějaký politický lídr nebo fanda,“ míní Procházková, jež podle svých slov o anketě slyšela i nelichotivé přízvisko Český tchoř.

Atmosféra, která tu je, jí podle jejích slov připomíná rok 1989 i rok 1968. „Osmičkový rok bude asi hodně závažný. Vidím, že lidé se probouzejí. Každá akce probouzí reakci,“ dodává Procházková.

Následně se Procházková vyjádřila i k odchodu Zdeňka Ondráčka (KSČM) z postu šéfa komise pro GIBS. „Zřejmě tam byly nějaké výhrůžky. A to mi připadá, že tyto prvky signalizují i nástup takových fašistických tendencí,“ zmínila Procházková, že Ondráček sám by podle ní z postu kvůli demonstracím neodešel.

autor: vef