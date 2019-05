VIDEO “Svazují nás jako zvířata”. Další albánské útoky v Kosovu. Demolují domy, střílejí nad hlavy. Srbská armáda připravena k boji

Srbská armáda připravena k boji, ráno nařídil bojovou pohotovost prezident Aleksandar Vučić. Důvodem je zásah speciálních jednotek tzv. kosovské policie pro údajný boj s korupcí a organizovaným zločinem. Srbské úřady však jasně konstatují, že mají důkazy o tom, že všechno je úplně jinak.

Podle srbského prezidenta Aleksandra Vučiće, který před zhruba dvěma hodinami informoval parlament o aktuální situaci, je „boj proti korupci“ pouhou záminkou k zastrašení srbského obyvatelstva na serveru provincie Kosovo a Metochie.

„Ramuš Haradinaj (premiér Kosova a bývalý válečný zločinec podezřelý ze znásilňování, mučení a vraždění, pozn. red.) mluví o boji s korupcí a organizovaným zločinem, to je protimluv sám o sobě. Říkají, že je to akce na celém Kosovu, to jsou jen výmluvy. Na sever Kosova, kde žije srbský národ je přes 70 vozidel albánských speciálních jednotek, střílejí obyčejným lidem nad hlavami, zatýkají a svazují je jak zvířata. Co to je? Svazují Srby jako zvěř, aby nás co nejvíc ponížili,“ rozčílil se prezident Vučić při projevu v parlamentu.

Albánské úřady v Prištině tvrdí, že jde o policejní akci po celém Kosovu, že není mířena proti Srbům, dosavadní zprávy však naznačují, že opak je pravdou. „Srby zatýkají a svazují jako zvířata. A víte, jak se chovali k vlastním, k Albáncům? Poslali jim pozvánku, aby se dostavili na policii,“ řekl dále Vučić.

„Nejde o žádný boj s korupcí. Udělali to jen proto, aby zaseli strach mezi náš národ na severu Kosova a Metochie,“ konstatoval jednoznačně srbský prezident s tím, že nezatýkali žádné zločince, ale obyčejné pokojné občany.

Podle srbské tiskové agentury Tanjug albánské speciální jednotky v srbských vesnicích na serveru Kosova mlátily srbské občany, demolují domy, obyvatelům vznikly velké škody. Albánci také cíleně stříleli lidem nad hlavami, aby je zastrašili. Mnoho lidí skončilo v nemocnici.

Střelba na severu Kosova:

Prezident Vučić okamžitě nařídil armádě bojovou pohotovost, jednotky jsou připravené u administrativní linie centrálního Srbska s Kosovem. V případě, že by albánské provokace nepřestaly, srbská armáda podle prezidenta zasáhne a vyhraje. „Musíme ochránit náš národ,“ řekl Aleksandar Vučić.

V parlamentu si postěžoval, že Západ na albánské provokace nereaguje. „Když chci v takovém případě někomu zavolat, telefony jsou hluché,“ sdělil. Pokud by prý situace byla opačná a Srbové takto útočili na Albánce, okamžitě mu bude celý Západ volat.

Na území Kosova a Metochie jsou stále přítomné mezinárodní jednotky KFOR. Ty však zásahům jen přihlíží. Pouze maďarské jednotky KFORu chtěly zprvu Albáncům v zásahu zabránit, ale bylo jim nařízeno, aby se stáhly.

ParlamentníListy.cz mluvily s několika lidmi, kteří v daných oblastech žijí. Místní srbské obyvatelstvo, které tvoří na serveru Kosova a Metochie většinu, je od časného rána ve strachu, bojí se o své rodiny, o své děti. Všichni si pamatují brutální pogrom a etnické čištění ze strany Albánců z března 2004, kdy kosovsko-albánští teroristé masově vypalovali vesnice, bořili kostely a kláštery, zabíjeli a vyháněli srbské obyvatelstvo. Vše se tehdy dělo pod „dohledem“ mezinárodních jednotek, které nezasáhly a tragédii jen přihlížely. Lidé se bojí, aby se něco podobného nestalo i nyní.

autor: Radim Panenka