VIDEO Volby v EP. Opustí vás zbytky optimismu, varuje poslanec David

Pro druhou polovinu funkčního období kandidovaly tři ženy. Kandidát za konzervativní frakci ECR Kosma Złotowski nechal natisknout propagační materiály v barvě na křídovém papíru o několika stranách ve čtrnácti jazycích, ale těsně před volbou odstoupil. Zřejmě pochopil, že kvalifikačním předpokladem je tentokrát ženské pohlaví. Naštěstí zatím není povinná rotace ve funkci 64 pohlaví.

Před volbou pronesly kandidátky pětiminutovou řeč. Bylo předem jasné, že zvítězí společná kandidátka tří největších frakcí Roberta Metsola, poslankyně z frakce Evropských lidovců za Maltu. Má to prý být důkaz, že EP respektuje i ty nejmenší státy. Nesmysl. Představitelé EP stejně jako Evropské komise nezastupují žádné státy, ale zájmy prosazované hlavním proudem v Evropském parlamentu. Mohou ale trochu přihlížet k národním zájmům, aby byli znovuzvoleni, resp. nominováni, nebo vyhověli domácím oligarchům. Hlavně nesmějí jít do konfliktu s nadnárodními korporacemi, které Evropskou unii ovládají.

Další dvě kandidátky na předsedkyni byly jen do počtu. Byla to Alice Kuhnke ze Švédska ze strany Zelených a Sira Rego, Španělka z frakce Levice. Všechny kandidátky podpořily hlavní cíle dosavadního vedení, tedy Green Deal, usnadnění imigrace, feminismus, podporu LGBT, boj proti nezávislosti států, nenávisti atd. Přesněji řečeno energetickou chudobu, úpadek hospodářství, snížení zemědělské soběstačnosti, zátěž sociálních systémů, pomalou výměnu obyvatelstva, vytvoření EU jako unitárního superstátu, zavedení cenzury atd. To vše prospívá nadnárodním korporacím a poškozuje dolní stamiliony obyvatel EU. Kandidátky Zelených a Levice se od lidovecké vítězky lišily ještě radikálnější rétorikou.

Ve volbě předsedkyně bylo 74 hlasů neplatných. Totiž nepodpoření žádné kandidátky znamená jen snížení kvóra pro zvolení. Volební řády českých politických stran by takový postup označily jako nedemokratický. Vítězka obdržela 458 hlasů z potřebných 309. To znamená, že dohoda největších frakcí spolehlivě zafungovala. Alice Kuhnke obdržela 101, Sira Rego 57 hlasů. Předvolební vystoupení kandidátek a nástupnickou řeč vítězky stojí za to si poslechnout na videu tlumočeném do češtiny (jsou přílohou článku).

V prvním kole volby bylo zvoleno devět kandidátů pouze ze tří největších frakcí. Pirátovi Marcelu Kolajovi chybělo ke zvolení 94 hlasů a vzdal se účasti v dalším kole. Soudím, že se mu nevyplatil mimořádně arogantní způsob řízení jednání. Životní úroveň mu ale nepoklesne, neboť byl zvolen mezi kvestory, kteří se zabývají kontrolou hospodaření EP.

V prvním kole volby bylo zvoleno devět kandidátů pouze ze tří největších frakcí. Pirátovi Marcelu Kolajovi chybělo ke zvolení 94 hlasů a vzdal se účasti v dalším kole. Soudím, že se mu nevyplatil mimořádně arogantní způsob řízení jednání. Životní úroveň mu ale nepoklesne, neboť byl zvolen mezi kvestory, kteří se zabývají kontrolou hospodaření EP.

Poslankyně za naši proskribovanou frakci ID zvolena nebyla. Před volbou jsem navrhoval, aby nikdo nebyl ani nominován, nezvolení nám nepomůže. Socialistická frakce má jednoho místopředsedu na 29 poslanců, frakce Identita a demokracie nemá na 70 poslanců žádného místopředsedu. Je to příklad prohloubené moderní demokracie podobně jako v Poslanecké sněmovně ČR, kde čtyři Piráti místopředsedkyni mají, 20 členů SPD nikoli.

Ve skutečnosti volby v Evropském parlamentu nemění politické kyvadlo ani o píď. Uslyšíme i nadále stejná hesla o prioritě boje proti skleníkovým plynům, ačkoli bude mít význam plivnutí do moře, protože se kromě EU k této iniciativě nikdo z velkých znečišťovatelů nepřidal, nadále bude podporován příliv imigrantů a jejich rozmístění do všech členských států (nebo sankce proti nim, kdyby odmítaly), další omezování zemědělské výroby, a tím podporu dovozů z mimounijních zemí, bude prosazována elektromobilita, pro kterou chybějí zdroje a infrastruktura, a současně bude omezována výroba elektrické energie bez náhrady a za cenu prudkého růstu cen. Přitom se Evropská unie bude nadále chovat, jako by řídila svět, nadále chce trestat Rusko, ale i Maďarsko, Polsko, Slovinsko (byla řeč i o ČR), chce „partnersky pomáhat“ Africe v pokračujícím tradičním neokolonialismu. Evropská unie ale neřeší vlastní reálné problémy, protože je odmítá brát na vědomí a jejich řešení není v zájmu nadnárodních korporací.

Podívejte se na videa s kandidáty do vedení Evropského parlamentu, poslechněte si projev Emmanuela Macrona jako prezidenta předsedající země a také Maroše Ševčoviče, slovenského místopředsedy Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a prognózu a rovněž představitele všech politických frakcí, kteří reagovali na Emmanuela Macrona.

Opustí vás zbytky optimismu, ale pochopíte lépe skutečný stav projektu „Evropská unie“.

