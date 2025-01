VIDEO „Země se probudila do tragédie.“ Masakr v New Orleans. Sčítání mrtvých

O tragédii informovala televizní stanice Fox News. Řidič bezohledně vjel do lidí, potom vyskočil z vozidla a zahájil palbu na policisty. Po krátké přestřelce zůstal útočník ležet na zemi mrtev. Více než tři desítky lidí musely být převezeny do pěti nemocnic po celém městě. Dva zranění policisté jsou ve stabilizovaném stavu.

Starostka New Orleans LaToya Cantrellová na středečním brífinku označila incident za teroristický útok. Také agenti FBI potvrdili, že událost vyšetřují jako čin teroristy.

Generální prokurátor Merrick Garland se k útoku vyjádřil: „Země se dnes ráno probudila se zprávami o strašné tragédii v New Orleans, při které přišlo o život nejméně 10 lidí a mnoho dalších bylo zraněno. Moje srdce krvácí. Je mi líto všech, kteří začali nový rok tím, že jejich blízcí byli zabiti při tomto strašlivém útoku. Modlím se za desítky zraněných, včetně důstojníků policejního oddělení New Orleans, kteří riskovali své životy, aby zachránili ostatní.“

Policisté na místě našli několik výbušných zařízení. Bílý dům potvrdil, že prezident Biden byl o tragédii informován.

„Prezident Biden byl informován o děsivé zprávě, že řidič zabil a zranil desítky lidí v New Orleans. Bílý dům je v kontaktu se starostkou New Orleans a nabídl jí podporu,“ uvedla Bidenova administrativa. „FBI je již na místě a podporuje místní orgány činné v trestním řízení při vyšetřování, prezident bude nadále informován.“

Na sítích kolují videa s drastickými záběry z místa činu, zachycující ležící těla a krvácející oběti střelby.

MASS CASUALTY EVENT: Another vehicular mass casualty event has been reported, this one in New Orleans. Dozens have been injured and killed. More to follow in this thread.

