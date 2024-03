VIDEO od TOP 09 k výročí NATO. Nelze popsat. A výklad Pekarové o dráždění diktátorů

Vládní TOP 09 na své sociální síti zveřejnila krátké video v rámci oslav 25 let členství České republiky v NATO, kde její představitelé zmiňují výhody našeho členství v Severoatlantické alianci. Třebaže nejsme sami proti přesile, ukazujeme, že patříme k Západu a můžeme se chovat suverénně a svobodně. Lidé to označují za velkou „ironii“ a předsednictvu strany se vysmívají.

„25 let máme NATO, abychom na to nebyli sami, pokud by si na nás někdo troufl,“ uvádí TOP 09 ve videu doplněném o záběry z válečného prostředí.

„A taky abychom nebyli sami proti přesile,“ pokračuje senátor Tomáš Czernin, kterého střídají snímky prezidenta Václava Havla, kterému podle mnohých přísluší zásluha za vstup Česka do Severoatlantické aliance před pětadvaceti lety s Karlem Schwarzenbergem, který jej pomohl uvést do mezinárodní politiky a po roce 1989 vedl jeho prezidentskou kancelář.

„Už 25 let máme NATO, aby bylo Východu jasné, že jsme pevná součást Západu,“ pokračuje europoslanec Luděk Niedermayer.

„25 let máme NATO, abychom zločinným vládám mohli vzkázat, co si o nich myslíme. Abychom se mohli zastat slabších,“ dodává předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jejíž slova doplňují snímky z jejího setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským při příležitosti jeho návštěvy České republiky, kdy si pro něj jako dárek přichystala černé tričko s anglickým nápisem „Rusko je teroristický stát“.

Své ve videu řekl k 25. výročí vstupu do Severoatlantické aliance také poslanec a kandidát do europarlamentu za TOP 09 Ondřej Kolář: „25 let máme na to, abychom se nezalekli agresivních výpadů a abychom se mohli chovat suverénně a svobodně,“ uvádí.

„Už 25 let máme NATO, abychom se mohli cítit bezpečně i 500 kilometrů od válečného pekla,“ doplňuje první místopředseda strany Vlastimil Válek.

„25 let máme NATO, v dnešní době díky za to,“ dodávají poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel a šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Lidé na Facebooku v diskusi spot hodnotí jako velkou „ironii“, označují to za „špatný vtip“. A předsednictvu strany se vysmívají. Zmiňují, že NATO není synonymem pro klid a mír, připomínají jím rozpoutané války. Například v Kosovu v roce 1999.

V pořadu Události, komentáře předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, uvedla, že „existence NATO je nezbytná pro celý svobodný svět“. To podle ní leckterého diktátora dráždí.

V pořadu Události, komentáře předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že bezpečnostním rizikem pro NATO je slovenský premiér Robert Fico. „Myslím, že ta jeho rétorika už nahrává Rusku, a jestliže někdo nahrává Rusku, tak se bohužel stává služebníkem jeho zájmů. To je určitě bezpečnostní riziko.

„My jsme partneři Evropské unie i v rámci NATO, proto je to o to více znepokojivé i pro nás samotné, protože víme, že Rusko má své imperialistické zájmy. Mělo by nás to mobilizovat k tomu, abychom NATO učinili silnějším. Jako Západ bychom měli vystupovat jednoznačně sebevědomě i nadále, protože my jsme silnější než Rusko,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

