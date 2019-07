Václav Cílek: Rusko má dost zdrojů, ale bojí se o bezpečnost. USA jsou tak závislé na arabské ropě, že by je to položilo

Červen 2019 byl nejteplejším červnem na celé Zemi za dobu, co probíhají měření. Absolutní rekord padl i v Česku. Vedra dopadnou především na obyvatele měst, protože města se rozpálí podstatně snadněji než venkov. Jeden den přežijete, když čelíte teplotám přes 40 stupňů, ale když je to už pátý nebo šestý den, lidský organismus zkrátka a dobře trpí.

A kdy vlastně vlny veder opravdu nastoupily? Podle Cílka někdy okolo roku 2000.

„Celkové prognózy mluví o tom, že vln veder bude nejen víc, ale také budou delší. A to je velmi varovné. Protože první tropický den vydržíte, ale pátý je už okolí teplem tak nasycené, zejména ve městech, kde existuje kumulativní efekt povrchu, že to začíná být obtížné,“ upozornil geolog s tím, že letošní relativně chladný květen přírodě pomohl, jenže v budoucnu už to pomoct nemusí.

Zacházení s vodou v krajině je navíc podle Cílka velmi obtížné, ale i tak se o to musíme pokoušet. Cílek však důrazně varoval před snahami poroučet počasí. „S umělým deštěm experimentuje Čína, experimentuje na mnoha a mnoha místech, víc než si myslíme, tak to většinou skončí problémem,“ varoval Cílek. Zvlášť na tak malém kontinentu jako je Evropa se prý tyto problémy projeví pravděpodobněji.

Ve druhé polovině rozhovoru Cílek konstatoval, že žijeme v době neklidu, která se projevuje konflikty na Blízkém východě, v Sýrii, v Jemenu a tak podobně. „Vždycky existujou lidé, kteří toužej válčit, kteří potřebují tu válku,“ upozornil Cílek s tím, že má na mysli válečné jestřáby. Ty najdeme i v Rusku a v USA, ale v těchto zemích jsou alespoň trochu drženi na uzdě. Buď institucemi nebo obavami, co by teoreticky mohli rozpoutat. Cílek se však obává, že na Blízkém východě tyto brzdy schází.

A když už zmínil Rusko a Spojené státy, vysvětlil také, čím se liší přístup těchto dvou mocností ke světu. „Rusko má dost energetických zdrojů, nepotřebuje expandovat, ale používá starou byzantskou techniku vytváření ochranného valu kolem sebe z vazalských států. USA naopak cítí tak obrovskou závislost na ropě, že vědí, že by to Ameriku položilo, kdyby neměla arabskou ropu. A proto vytváří toho světového četníka a zakládá svoji politiku na ochraně obchodních cest,“ pravil Cílek.

autor: mp