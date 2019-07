Bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník Pavel Hasenkopf sdílel na svém facebokovém profilu video, kde je Václav Havel oblečený do uniformy Hradní stráže. A dodal, že to video dle jeho názoru pochází z Hradu. „Co to proboha má být? Ty interiéry jsou spolehlivě hradní,“ komentoval sdílené video.

Video pochází od Víta Sklenáře, jenž to rozhořčeně popisuje: „To byla úroveň !? Tohle v ČT samozřejmě nedali !!! Ale když zakopne prezident Zeman, tak to dávaj 3 dny !!!“