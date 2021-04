Václave Moravče, vy budete mluvit o buranech? Politolog nabízí hvězdě opakování z občanské výchovy pro základní školu

VHLED MICHALA BOKA V rozhovoru Reflexu se Václav Moravec vymezil proti „pokleslé“ kritice ČT ze strany politiků i radních ČT. „Pan Moravec by si měl uvědomit, že sice může mít v televizi Otázky Václava Moravce, ale samotná televize není televizí Václava Moravce,” nabádá ho politolog. Od Rady ČT prý logicky není možno očekávat, že bude říkat: „Vašíku, ty Otázky se ti moc povedly.“ A zaměstnanci ČT by se měli výroků o Radě vyvarovat.

Nelíbí se vám Česká televize? Tak jste burani.

Anketa Je Janek Ledecký dezinformátor? Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 2664 lidí Samotný Reflex jej uvedl titulkem „Václav Moravec: Společnost je plná buranství, útoky jsou stále pokleslejší, moji umanutost by měli diváci ocenit“.

Jedna z hlavních tváří naší vaší veřejnoprávní televize v něm nejen nechala nahlédnout do zákulisí příprav „svého“ pořadu, ale poměrně ostře se v ní vymezila i proti Radě České televize. A hlavně Moravec zcela otevřeně přiznal, že považuje za správné, aby „jeho“ pořad byl ovlivňován jeho vlastními názory. Ale pojďme hezky popořadě.

Je normální kritizovat veřejně vedení svojí vlastní organizace?

Pan Moravec by si měl uvědomit, že sice může mít v televizi Otázky Václava Moravce, ale samotná televize není televizí Václava Moravce, ale televizí která patří koncesionářům. Tedy všem těm, kteří pod pohrůžkou násilí, a z valné části tedy i nedobrovolně, platí koncesionářské poplatky, ze kterých je financován i páně Moravcův plat.

Televize tak patří veřejnosti a veřejnost na její fungování dohlíží pomocí Rady České televize. Tu volí Poslanecká sněmovna, která je volena občany. Ano, zní to jako učivo občanské výchovy na základní škole, ale je potřeba si to připomenout. A hlavně je evidentně potřeba to připomenout panu Moravcovi.

Kdyby tohle totiž byl býval věděl, nemohl by býval říkat to, co říkal. Posláním Rady totiž není chodit, za generálním ředitelem České televize a říkat mu: „Péťo, děláš to moc dobře.“ A už vůbec by se nemělo od Rady očekávat, že bude chodit za Václavem Moravcem a bude mu říkat: „Vašíku, ty Otázky se ti moc povedly.“

Úkolem Rady je vykonávat veřejnou kontrolu nad veřejným majetkem. Je jím ochrana práv koncesionářů. A je její morální povinností tlačit Českou televizi k lepším výkonům, lepšímu hospodaření a tím i k lepší službě pro koncesionáře.

Zaměstnanci České televize by se pak měli zdržet jakýchkoli výroků směrem k Radě ČT. Něco takového jim vůbec nepřísluší. Rada tím, že jmenuje a odvolává generálního ředitele, je celé České televizi nadřízená. Pokud tedy zaměstnanec České televize kritizuje v médiích Radu, je to stejné, jako kdybyste šli do médií vy a říkali, jak to vedení vaší firmy dělá špatně.

To je přece něco absolutně za hranou přijatelnosti. Jistě, všude existují chyby. A všude existuje prostor ke zlepšení, ale je přece za hranicí nějakého normálního lidského chování, profesionality a dobrého vkusu jít vytrubovat do světa, jak je vedení firmy, která vás živí, špatné.

Nikdo vás tam přece pracovat nenutí. A stejně by to měl mít i Václav Moravec. Ostatně, nic mu nebrání, aby sám do Rady České televize kandidoval. Jeho slova jsou však bohužel další ukázkou toho, že si zvláště po televizní krizi z přelomu let 2000 a 2001 část zaměstnanců České televize začala pojem „veřejnoprávní“ vykládat tak, že televize patří jim a můžou si s ní dělat, co se jim zachce.

Mimochodem právě tento politicko-mediální kartel se dnes hlasitě houfuje k útokům na část členů Rady (zejména Hana Lipovská, Luboš Xaver Veselý a Pavel Matocha), kteří se provinili tím, že si dovolili mít na Českou televizi odlišný názor.

Může mít vlastní názor i Václav Moravec?

Samozřejmě ano. Ostatně platí, že: „Nezávislý je jen mrtvý.“ Ale neměl by jím ovlivňovat svou práci. Tím se dostáváme k Moravcově doznání. Na otázku: „Zabarvuje ji (Vaši práci – pozn. red.) Váš názor obecně? Může se to stát?“ Totiž Moravec odpověděl: „No bezesporu. Publicistika od toho je. Já mám nějaké hodnoty v sobě....“

O tom by ale publicistika ve veřejnoprávní televizi být neměla. Soukromé televize nechť si dělají, co chtějí. Pokud si kupříkladu komunisté rozhodnou vedle svého stranického deníku založit nějakou Haló televizi a v ní šířit svoje názory, je to jejich svaté právo. Televize veřejné služby by však měla sloužit veřejnosti v celém jejím spektru.

Je ale moc dobře, že tohle Václav Moravec přiznal. Neměl by se pak ale divit, že část veřejnosti „jeho“ pořad už nemůže ani cítit. Na diskusi a střet protichůdných názorů se v něm totiž často naprosto zapomíná.

Takže se u Václava Moravce třeba na diskusi o Evropské unii sejdou tři eurofilové – Pavel Telička, Lukáš Macek a Luděk Niedermayer – a hezky se poplácají po ramenou a ubezpečí se v tom, jak je Evropská unie skvělá a úžasná.

Když to vidí koncesionář, který je třeba skeptický k přijetí eura, to ostatně odmítá drtivá většina české populace (69 % podle posledního CVVM), nemůže si o dramaturgii Moravcova pořadu a ani o něm samotném pomyslet nic dobrého.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Zahraju si teď ale na ďáblova advokáta. Připusťme, že má Václav Moravec pravdu a že publicistické pořady na České televizi můžou být politicky zabarvené. Kde je tedy nějaký publicistický pořad, který by dlouhodobě a pravidelně kritizoval Evropskou unii? Kde jsou nějací Reportéři ČT, kteří by upozorňovali na příklady nesmyslně utracených peněz z fondů Evropské unie? Kde je nějaká publicistika která by zpochybňovala progresivistický diskurs a naopak propagovala tradiční hodnoty?

A v tom je právě problém, který Václavu Moravcovi a spolu s ním i celému establishmentu České televize uniká. Velká část veřejnosti ztratila pocit, že je televize jejich. Že Česká televize přináší novinky z jejich světa. Na místo toho se tito lidé dočkávají jen v lepším případě přehlížení a v horším i opovržení. Když totiž jedna z ikon „jejich“ televize mluví o buranech, mohou si to v daném kontextu velmi snadno vztáhnout na sebe.

