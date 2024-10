Válek na odstřel? Ministr chaos, znějí tvrdá slova

Ministra Válka kritizují praktičtí a ambulantní lékaři kvůli úhradové vyhlášce na příští rok. Kvůli ní plánují na konci října na dva dny zavřít ordinace, pokud ministerstvo nenavýší peníze na zajištění dostupné péče. „Já se domnívám, že u ambulantních lékařů pro děti a dorost není důvod pro zásadnější protest,“ komentoval to Válek.

Kvůli úhradové vyhlášce zní z řad opozice výzvy k rezignaci ministra Válka. „Ministr Válek už nyní ohrožuje stabilitu největší zdravotní pojišťovny, když jí vysává rezervy, k tomu zdravotní pojišťovny nejsou určeny,“ komentoval na tiskové konferenci poslanec a stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan (ANO).

„Je prostě slabým článkem Fialovy vlády, je dobrým lékařem, ale na tom postu nemá co dělat,“ uvedla pro CNN Prima News místopředsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Karla Maříková (SPD).

Válek vytváří chaos, hodnotí jeho ministrování někteří politologové. „To připomíná spíš pohádku co jsem slíbil, to neplatí, co jsem neslíbil, to platí, to zažíváme po celou dobu jeho existence,“ popsal pro CNN Prima News politolog Lukáš Valeš.

Podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka vláda premiéra Fialy nemá ochotu zaplatit reálné ceny zdravotní péče, kterou si stát objednává.

