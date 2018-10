Varování z Německa: Nastal černý den pro důležitého spojence Merkelové

V Německé spolkové zemi Bavorsko se v neděli uskutečnily zemské volby do zemského parlamentu. Tyto volby sice vyhrála Křesťansko-sociální unie (CSU), ale vyhrála je s tak hubeným výsledkem, že nemůže být spokojena. Vzhledem k tomu, že jde o sesterskou stranu CDU německé kancléřky Angely Merkelové, dáma v Berlíně zřejmě má důvod k obavám. Její koaliční partner, sociální demokracie, dokonce dosáhla jen jednociferného výsledku.

V nejbohatší německé spolkové zemi našich západních sousedů – v Bavorsku se v neděli konaly volby do zemského parlamentu. Tyto volby sice i tentokrát vyhrála Křesťansko-sociální unie (CSU), ale vyhrála s nejslabším možným výsledkem za posledních takřka 70 let. V minulých desetiletích strana získávala přes 50 procent hlasů a v Bavorsku sestavovala jednobarevné vlády. Teď má CSU přibližně 37 procent. Ukazují to odhady německé veřejnoprávní televize ZDF, které převzal i server deníku Bild.

Skutečnými vítězi voleb jsou Zelení se ziskem takřka 18 procent. Takovýchto úspěchů Zelení v Bavorsku dříve nedosahovali. Spokojená může být i Alternativa pro Německo (AfD), která se do bavorského parlamentu dostala vůbec poprvé se ziskem lehce přes deset procent hlasů. Sociální demokracie v Bavorsku získala jen něco málo přes devět procent. Krajně levicová Die Linke obdržela procenta jen tři, což v žádném případě nelze označit za úspěch. Zdá se, že voliče levice přetáhli v nemalé míře Zelení a AfD.

Oslabení CSU podle všeho nepotěší německou kancléřku Angelu Merkelovou ze sesterské CDU. Radost jí pravděpodobně nedělá ani výsledek sociální demokracie, která je jejím koaličním partnerem. Takto hubené výsledky mohou v obou stranách vyvolat napětí.

autor: mp