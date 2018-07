Ve světě tiká bomba, varuje ekonom Vladimír Pikora

Svět prý obchází strašidlo. Podle Vladimíra Pikory jde o strašidlo stárnutí populace, které kráčí nejen Českem a dalšími zeměmi Evropské unie, ale i Čínou. „Léta se ví, že v mnoha zemích populace stárne, ale nedělá se nic. Existují odhady Světového ekonomického fóra, že v roce 2050 bude důchodcům na planetě chybět k důstojnému stáří 400 biliónů dolarů. Časovaná bomba bouchne v Číně. Tam bude v roce 2050 1,4 miliardy lidí a z toho 600 miliónů důchodců,“ napsal ekonom.

Problém je, že zatímco kupříkladu otázky globálního oteplování řeší politici stále dokola a chtějí regulovat to či ono, do řešení problémů se stárnutím populace se žádnému politikovi nechce. Potřebná řešení jsou totiž většinou nepopulární. V Česku už působilo několik komisí, které navrhovaly reformy penzijního systému, jenže jejich doporučení většinou nebyla realizována.

Fakticky je prý třeba zvýšit věkovou hranici odchodu do důchodu. Do penze se může chodit kupříkladu v osmdesáti letech. Komunisté a sociální demokraté vám prý budou říkat, že to není možné, ale podle Pikory to možné bude, až dojdou peníze. Další možností je už teď důchody snížit, ale do toho se prý také nikomu moc nechce. Systém by pak vydržel fungovat o něco déle.

Třetím řešením může být zvýšení odvodů, z nichž se důchody platí. „Logicky ten, kdo má děti, se ptá, proč by jeho děti neměly platit důchod jemu, ale také řadě dalších lidí, kteří děti nemají. Logické je, aby děti platily důchod svým rodičům. A aby ten, kdo děti nemá, si na důchod spořil vyšší daní. To se pochopitelně nelíbí bezdětným. Z navrhovaných řešení je to ale nejschůdnější," podotkl Pikora.

Na tohle všechno upozorňuje také OECD -Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, ale nejeden Čech to ví i bez ní.

OECD také upozorňuje, že máme málo pracovních sil a pomohlo by nám zlepšit systém rekvalifikací. Pikora o tom pochybuje. Dnes je největší poptávka po nekvalifikovaných pracovních silách, což prý jen dokazuje, jakou montovnou jsme. Pikora má za to, že by nám nepomohl ani dovoz migrantů. Ti by teoreticky mohli pracovat a finančně přispívat na náš důchodový systém, jenže háček je v tom, že řada migrantů často nepracuje a jen pobírá sociální dávky. A když už budou pracovat, pak je třeba mít na paměti, že dnes přehřátá ekonomika jednoho dne zase ochladne. A co budeme s migranty dělat pak, ptá se Pikora. Pošleme je domů?

