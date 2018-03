Velmi důležitý vzkaz Andreji Babišovi od Okamury. Zazněl před novináři

„Po dnešním jednání s hnutím ANO konstatuji, že dosažená míra programové shody umožňuje podle našeho názoru velmi rychlou a efektivní dohodu o podpoře vlády sestavené na formátu odbornosti. Musím říci, že hnutí ANO akceptovalo drtivou většinu našich programových bodů a je ochotné je implementovat do případného vládního programového prohlášení,“ pochvaloval si hned na úvod Okamura.

Záleží prý jen a pouze na hnutí ANO, s kým se rozhodne vládnout. Existují prý některé otázky, na kterých se hnutí ANO a SPD neshodnou, ale ani to prý nebrání spolupráci obou subjektů na vládní úrovni, tak aby bylo dosaženo stability a skončily pokusy o obcházení výsledků voleb. Stejně jako prezident Miloš Zeman je ovšem už i Okamura zneklidněn nepříliš velkou rychlostí, s jakou se nová vládní většina rýsuje. „I my jsme už netrpěliví,“ zdůraznil Okamura, který zároveň poslal jasný vzkaz sociálním demokratům.

„SPD v žádném případě nebude podporovat koaliční vládu hnutí ANO a ČSSD. ČSSD je politická strana, která nemá důvěru voličů SPD, dlouhodobě nedodržuje své sliby vůči voličům a nepředstavuje pro nás garanci stabilní politiky v zájmu České republiky,“ zaznělo z úst Tomia Okamury.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Jan Hamáček ČSSD



Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

Předseda hnutí současně zdůraznil, že SPD může rychle napomoci vzniku vlády a nenese odpovědnost na případném prodlužování politického jednání. Pokud by si Babiš vybral za koaličního partnera jakoukoli jinou stranu, je to prý věc hnutí ANO. V takovém případě bude SPD konstruktivní opozicí, a pokud to nepůjde jinak, Okamura se prý nebojí ani předčasných voleb.

Na tiskové konferenci také zaznělo, že Okamura nadále trvá na tom, aby bylo možné v referendu hlasovat také o mezinárodních smlouvách a především o našem členství v EU. Okamura totiž považuje své hnutí Svoboda a přímá demokracie za hlavní euroskeptickou politickou sílu v zemi a hodlá se nadále hlasitě ozývat proti údajnému diktátu Bruselu. „SPD je hlavní euroskeptickou silou v České republice. Jsme velmi kritičtí k současnému diktátu Bruselu,“ uvedl Okamura.

autor: mp