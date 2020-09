Vezměte ji klidně pendrekem! Pavel Novotný vypustil tak silná slova, až je sám vzal zpět. Ale už bylo pozdě

„Vzít pendrekem!“ Řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) se na twitteru podělil o svůj názor, co by provedl s aktivisty Greenpeace, kteří tři dny na vrcholku rypadla v hnědouhelném lomu Vršany u Mostu protestovali za zastavení těžby uhlí. Lidé ho za takový názor odsoudili. Svá slova vzal později raději zpět.

„Pozatýkat a klidně predtím natvrdo kroutit ruce za zády, aby to i bolelo, prostě jako když se pacifikuje zloděj přistižený přímo při vloupání. Nedělat rozdíly. Kdyby tu slečnu vzali pendrekem, nebude mi to vadit, je mi líto, pokud jsem vás zklamal,“ komentoval Novotný počínání aktivistů na rypadle v lomu na Mostecku.

Pozatýkat a klidně predtím natvrdo kroutit ruce za zády, aby to i bolelo, prostě jako když se pacifikuje zloděj přistižený přímo při vloupání. Nedělat rozdíly. Kdyby tu slečnu vzali pendrekem, nebude mi to vadit, je mi líto, pokud jsem vás zklamal. https://t.co/VU6QNtY0MI — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) September 5, 2020

A vskutku, jak očekával, řadu lidí svým přístupem zklamal.

„Ano, zklamal. Na tom rypadle jsem byl taky. Nedělali jsme tam nic jiného, než co neustále děláte vy: tedy provokativní formou bojoval proti šmejdům. Fakt nikdy by mě nenapadlo přát vám za to kriminál nebo dokonce týrání policií. A to jsem nebyl nikdy stíhán. Na rozdíl od vás,“ napsal starostovi Jan Rovenský.

Proti zbytečnému násilí se postavil i Dominik Hrubý: „Vašemu zločinnému počínání bych zabránil co nejméně násilnými prostředky, které by byly možné, ale pak bych vaší partě do posledního halíře naúčtoval ušlý zisk. Možná byste pak změnil názor na legitimitu porušování vlastnických práv,“ zněla jeho reakce.



„Poškozovat cizí majetek (resp soukromá práva k těžbě státního bohatství) je nesprávné a lepší je nabídnout řešení než dělat blokádu,“ poznamenal Jan Palščák. Zmínil, že v Mostecké uhelné jsou ale i větší případy poškozování majetku. „Vytáhne Novotný pendrek i na Appian a politiky, kteří tunelování MUS umožnili?“ zajímá se přispěvatel do diskuse.

Řeporyjský starosta sám uznal, že to „trochu přehnal“ – a svá slova vzal zpět.

„Možná jsem to trochu přehnal s tím profackováním. I zloděj si zaslouží, aby se s ním nakládalo pokud možno bez způsobení fyzické bolesti. Navíc jsem to tak nemyslel. Pohrdám tímto způsobem boje. Ale děti by se neměly řezat. Beru zpět,“ snažil se Řeporyjec svá původní slova napravit.

Novotnému pod jeho příspěvek odepsala i organizace Greenpeace ČR. „Ondráček jako ‚Obušek‘, Novotný jako ‚Násilí‘. To se bude dobře pamatovat. Chápeme, že s námi nesouhlasíte, ale násilí opravdu není řešení,“ vyčetlo Greenpeace řeporyjskému politikovi.

„Nikdy bych vás nenechal mlátit. Ale soudil bych vás. Jste hloupí. Nikoho, krom mě, jste nezaujali. Musíte se ještě hodně učit,“ pravil starosta Novotný směrem k eko-aktivistům.

Za vniknutí do dolu hrozí demonstrantům pokuty. Přímo na rypadle strávili 58 hodin.

