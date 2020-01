Virus: Vtip na Zemana. Od slavného mládežníka. „Sežerou cokoliv,“ padlo také vážně

Zprávy o výskytu koronaviru přicházejí i z Evropy. Jak je nebo není virus nebezpečný, na to se zaměřil analytik Marian Kechlibar. A také na to, odkud pravděpodobně pochází a jak ošemetná jsou čísla, která z Číny pocházejí. Jaký je v Číně problém? „Tam ti chudší lidi sežerou úplně cokoliv,“ citoval Kechlibar a nebyl sám. A youtuber Kovy doufal, že Miloš Zeman odradí virus od České republiky tak jako čínské investice.

Zprávy o koronaviru z Číny hýbou světovými médii. Jak uvádí analytik Marian Kechlibar, v debatě o nakažlivé nemoci existují dva extrémní protipóly, panikáři a ti, kdo virus zlehčují s tím, že obyčejná chřipka má více obětí. „Čínská vláda je všelijaká, ale nikoliv úplně blbá. Kvůli něčemu srovnatelnému s běžnou chřipkou by nestavěla dvě speciální nemocnice naráz ve zrychleném režimu a neuvalila karanténu na oblast, kde žije 35 milionů lidí. To je stojí reálné peníze a reálný ušlý zisk z podvázání hospodářské aktivity – v zemi, která povýšila ekonomický růst skoro nade vše,“ vyvrací Kechlibar argument, že se nejedná o nic závažného. Anketa Chcete zrušit Českou televizi? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 1699 lidí

Problém podle něho však spočívá ve zveřejněných údajích. Konkrétně v tom, jak moc se na ně dá spoléhat. Podle včerejších čísel z BBC vychází matematicky úmrtnost na 3 %. „Už to stačí některým, s odpuštěním bezmozkům, aby kokrhali na sociálních sítích, že je to ta chřipka apod.“ dodává analytik s tím, že za prvé, ani tři procenta nejsou málo, ale hlavně, že toto číslo se asi zvětší.

Srovnání s obyčejnou chřipkou nabídl například populárně naučný web Staymedik. Ovšem s dovětkem: „V žádném případě se nesnažíme zlehčovat epidemii koronaviru. Nicméně všude, kam se podíváme, na nás skáče koronavirus. Chřipka zkrátka pro média není atraktivní téma… Jestli a o kolik je nebezpečnější, si udělejte obrázek sami.

Podobný obrázek by se dal zpracovat na téma ebola, virus zika a počet úmrtí ve spojitosti s vapingem v USA. Samozřejmě není namístě znevažovat žádnou epidemii a doufejme, že následky právě probíhajícího problému nejen v Číně budou co nejmenší. To ukáže teprve čas. Je pravda, že delší inkubační doba dělá nyní probíhající koronavirózu komplikovanější.

Nicméně, ve srovnání s čísly chřipka vs koronavirus vychází chřipka mnohem, mnohem hůře. A to zdaleka. Proč se o ní nemluví v médiích dnes a denně? Nejlepší prevencí proti chřipce je očkování, a to především rizikových skupin, u kterých probíhající chřipka může výrazně zhoršit životní prognózu a způsobit smrt při již probíhajícím základním onemocnění.“ Toto srovnání pak někteří sdíleli, ovšem už bez vysvětlujícího textu.

„Když se podíváte na ta čísla důkladněji, vidíte, že za uzdravené bylo zatím uznáno jen 51 lidí a valná většina jich prostě ještě leží ve špitálech, z toho 461 v kritickém stavu. Někteří z těch kritických pacientů skoro určitě teprve umřou, a možná i z těch nekritických. Takže ta úmrtnost může taky být pět procent nebo sedm, to prostě nevíme. SARS, blízký příbuzný té dnešní nemoci, měl mortalitu jedenáct procent,“ srovnává Kechlibar, nicméně dodává, že ti, u kterých nejsou příznaky vážné, zase do nemocnic ani nejdou, tudíž ve statistikách nefigurují.

Jak také říká, diagnóza koronaviru není jednoduchá a v Číně se podle zpráv ze sociálních sítí drasticky nedostává diagnostických sad k tomu určených. Kapacita testování v Číně je podle jeho zdrojů přibližně 1 000 lidí za den, s tím, že Čína ji plánuje zvýšit na 2 000 denně. Což ovšem také ovlivňuje zjištěná čísla nemocných. Dále, vzhledem ke kapacitě laboratoří podle něho není ani přesný počet úmrtí, protože ti, kdo zemřeli ještě před testy, také ve statistice jako neprokázané případy nefigurují.

Dle videa natočeného údajně zdravotní sestrou z Wuhanu, které se vynořilo na serveru YouTube, už je v Číně nakažených 90 tisíc lidí. Což dle Kechlibarova úsudku není nereálné číslo. Jak však dodává, Čína praktikuje tvrdou cenzuru, ale i její nepřátelé lžou. „Navíc v takhle chaotické situaci se lze mýlit i zcela poctivě, bez zlých úmyslů,“ připomíná.

Nicméně, v Číně k epidemii podle něho došlo v ten nejhorší možný čas, tedy v období, kdy Číňané slaví lunární Nový rok. A do Číny se slétají emigranti z celého světa, aby se setkali s rodinou. Následně odlétají, což v kombinaci s delší inkubační dobou viru znamená, že mohou virus šířit dál. V souvislosti s tímto faktem se vyjádřila mediální analytička Irena Ryšánková: „Když tak koukám, jak cestuje koronavirus, souhlasím s Gretou, že letecká doprava je zlo.“

Kechlibar se zaměřil i na původ viru. Zmínil teorii, že virus unikl z vojenské laboratoře, ale spíše se kloní k verzi, že se přenesl ze zvířete na člověka, a to kvůli otřesné situaci, co se týče hygieny v Číně. „Věci, které se tam praktikují, by zděsily i našeho městského fyzikuse z 19. století,“ říká analytik. Uvádí například sběrače vysmaženého oleje, kteří sbírají tuk všude možně, i v kanalizaci, a následně ho prodávají zpět do restaurací. Čemuž se vláda snaží zabránit, nicméně se to nedaří.

„Proti čemu čínská vláda kampaň až dosud nevedla, jsou dost příšerné tradiční trhy, kde můžete přímo vedle sebe koupit maso a živá zvířata, často nadivoko ulovená někde v lese nebo v rybníce, včetně netopýrů, žab, brouků, škorpionů a podobných pochoutek. Každý evropský hygienik by z toho dostal infarkt. Nemám důvod o existenci tohoto jevu nijak pochybovat. Tohle mi líčil už jeden zcestovalý kolega asi před deseti lety a doprovázel to slovy: tam ti chudší lidi sežerou úplně cokoliv,“ zmiňuje Kechlibar další aspekt, který zřejmě vedl k přenosu nemoci na člověka.

Toto zmiňuje i bývalý europoslanec Libor Rouček, který předevčírem informoval, že Čína údajně zakázala prodej zvěře. „Zakázat jej měla již dávno a u mnohých druhů trvale. Číňané, jak se může návštěvník přesvědčit na (často ilegálních) tržištích v každém čínském městě, jedí doslova vše, co se hýbe. Od slípek, holubů a nejrůznějších divokých ptáků, přes kočky, psy a opice, až po nejrůznější brouky, hady a další plazy i obratlovce. V tomto prostředí se zrodil v roce 2002 smrtící virus SARS a ve stejném prostředí vznikl nyní i koronavirus. Pokud praxe a praktiky čínských tržišť a jejich spotřebitelů budou pokračovat, je jen otázkou času než vznikne virus další...“ varoval Rouček.

V této souvislosti je možné zmínit i okřídlený výrok manžela britské královny prince Philipa: „Když to má čtyři nohy a není to židle nebo dvě křídla a není to letadlo nebo to plave a není to ponorka, tak to Kantoňané (jedno z čínských etnik – pozn. red.) sežerou.“

Jak Kechlibar dodává, Čína sice trhy zakázala, ale v zemi s takovou rozlohou a počtem obyvatel bude vynutit zákaz těžké. „Takovéhle poměry si vysloveně koledovaly o nějaký problém. Teď tedy vznikl a uvidíme, jak velký nakonec bude. Upřímně mi největší starosti dělá možný přeskok takové nákazy do nedalekých lidských mravenišť, jako je třeba Bangladéš. Tam jsou na tom přeci jen organizačně a vědeckotechnicky daleko hůř než Čína. A panika ve stomilionovém státě by mohla mít horší efekty než infekce samotná,“ varuje na závěr Kechlibar. Bangladéš patří k zemím s největší hustotou zalidnění.

K čínskému viru se vyjádřil i Jakub Janda, který na Twitteru připomenul, že kdo lituje oběti koronaviru, má se zamyslet i nad statisíci obyvatel, kteří jsou zavřeni a mučeni v čínských koncentračních táborech.

If you feel sorry for those touched by the koronavirus, just think about those hundreds of thousands who are locked and often tortured in the Chinese concentration camps. — Jakub Janda (@_JakubJanda) January 25, 2020

A ozval se i youtuber Karel „Kovy“ Kovář, který měl narážku na prezidenta Zemana: „Prosím vás, mohl by pan prezident prohlásit, že k nám koronavirus z Číny určitě dorazí? Mohlo by to mít stejný efekt jako posledně, když mluvil o těch obřích investicích, a taky z toho nakonec nic nebude.“

Prosímvás, mohl by pan prezident prohlásit, že k nám koronavirus z Číny určitě dorazí? Mohlo by to mít stejný efekt, jako posledně, když mluvil o těch obřích investicích a taky z toho nakonec nic nebude. ?? — Kovy (@kovy_gameballcz) January 27, 2020

