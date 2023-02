Visel by na stropě. Vy se stydíte! Sněmovna a důchody: Přituhlo

Ve Sněmovně se dnes dopoledne rozhořel spor kvůli vyhlášenému stavu legislativní nouze, v němž chce vláda zrychleně schvalovat sporný návrh na omezení mimořádné červnové valorizace důchodů. Odmítavé reakce opozičních poslanců vyvolala slova předsedy lidoveckých poslanců Marka Výborného o tom, že bez včasného přijetí penzijní novely hrozí státu značné hospodářské škody. Dolní komora musí trvání stavu legislativní nouze potvrdit a do řádné debaty jen k této záležitosti se aktuálně hlásí šest desítek zákonodárců. „Za stavu, kdyby byl pan ministr Stanjura dříve předsedou opozičního klubu ODS a stalo by se tohleto z naší strany, tak on tady bude viset u stropu a bude na nás prostě křičet, co to je za vládu, která nebyla schopná odhadnout aspoň rámcově inflaci," poznamenal následně ve svém vystoupení exministr Brabec (ANO).

„Já, než pan vicepremiér Jurečka řekl, že on k tomu vystoupí obsáhleji, jsem si myslel, že si pan předseda Výborný vytáhl krátkou sirku v rámci koalice, aby to uvedl, protože já mám... Nelíbíla se vám krátká sirka? Co je na tom sprostého? Ale dobře... Proto, že prostě musel vystoupit s něčím, za co se ostatní trochu stydí. Já jsem přesvědčen, že i v rámci koalice jsou poslankyně a poslanci, kteří se stydí za to, jakou formou je tahleta forma předkládána. Mě – a ona to myslím říkala i Berenika a další, mě tedy vyděsilo, pokud máme ministra financí, a předešlu: Za stavu, kdyby byl pan ministr Stanjura dříve předsedou opozičního klubu ODS a stalo by se tohleto z naší strany, tak on tady bude viset u stropu a bude na nás prostě křičet, co to je za vládu, která nebyla schopná odhadnout aspoň rámcově inflaci,“ poznamenal poslanec Richard Brabec (ANO) úvodem svého vystoupení.

„Za mě říkám: Pro mě... Já si myslím, že by měl být zesinalý celý národ z toho, jakého máme ministra financí, který buď z neznalosti, neschopnosti odhadnout, nebo i z té kalkulace nedal do návrhu rozpočtu ani korunu na mimořádnou valorizaci. O tom se tady bavíme, a teď se to flikuje, já si myslím, že mnozí z vás si uvědomují, že tohleto je to nedůstojné, paní předsedkyně našeho klubu, paní Alena Schillerová, to jasně řekla: Neriskujte tu ostudu, vemte to zpátky a pojďme se o tom bavit, protože to opravdu nemůže dopadnout dobře, chcete jasně okrást důchodce a všichni to vidí,“ sdělil krátce Brabec.

Vláda podle Výborného nikdy nezpochybňovala letošní mimořádné zvýšení důchodů související s mírou růstu cen. Očekávala podle něho, že celkové náklady budou 15 miliard, nejvýše 20 miliard korun. Lednová inflace ale podle Výborného překročila předpoklady a odhad nákladů valorizace penzí vzrostl na 35 miliard korun. „Hrozí značné hospodářské škody,“ prohlásil Výborný, který legislativní nouzi označil za krajní nástroj.

„Rovnice, že důchodce se rovná hospodářská škoda, je absurdní,“ komentovala vystoupení Zuzana Ožanová (ANO). Obdobně se vyjádřil Jan Hrnčíř (SPD), podle kterého je připodobňování penzistů k pohromám nesmysl. „Jestli si myslíte, že je valorizace důchodů ohrožením této republiky, že je ohrožením lidským práv nebo že hrozí hospodářské škody, tak to jste hodně na omylu. Okradete české důchodce,“ poznamenal Jaroslav Foldyna (SPD). Výborný se proti takové interpretaci svých slov ohradil.

Někteří poslanci ANO tvrdili, že bylo dostatečně dlouho předem zřejmé, že lednová inflace bude vysoká. Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová vyzvala vládu k tomu, aby důchodovou novelu ze Sněmovny stáhla, v případě přijetí podle ní skončí u Ústavního soudu. „Vyhnete se obrovské ostudě,“ řekla. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) varoval před dopady mimořádné červnové valorizace penzí podle nynějších zákonných pravidel na státní rozpočty v dalších letech. „Stane se z toho trvalý valorizační výdaj,“ uvedl.

Průměrný měsíční důchod vzroste podle novely od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

