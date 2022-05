Vláda chystá speciální „úsporný“ tarif na energie. Příprava na odklon od ruských surovin

Vláda se podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) chystá zavést na letošní topnou sezónu opatření, jež by mělo pomoci domácnostem pokrýt 15 až 20 % cen energií. V ideálním případě tak podle Síkely podpora pokryje celou inflaci. Subvencování cen energií by mělo platit pouze na určité odebírané množství a bude tak podle ministra české domácnosti zároveň motivovat k úsporám, které jsou potřeba při snižování závislosti na Rusku.

„Chceme, aby tento tarif motivoval domácnosti k úsporám energií. To totiž do budoucna vidíme jako velmi důležité při snižování závislosti na energiích z Ruska,“ dodal ministr v rozhovoru pro Právo.



Úsporný energetický tarif bude dle ministra vycházet ze základních tarifů tak, jak je dnes dodavatelé elektřiny nebo plynu nabízejí. „Bude to výrazná sleva na tarif, která by v ideálním případě měla pokrýt celou inflaci. Pokud domácnost spotřebuje elektřiny víc, než bude podporované množství, bude už platit tarif běžný. Toto opatření by mělo pomoci všem domácnostem,“ shrnuje.

Státem podporovaný tarif by měl být platný minimálně po celou nadcházející topnou sezonu, případně i déle. Platnost tarifu bude od září, nejpozději od počátku října, a platit bude minimálně šest měsíců.



Maximální množství energií podporované tarifem se má dle Síkely stanovit dle průměrné spotřeby českých domácností; bude se však ještě zohledňovat to, že každý ke spotřebě energií přistupuje individuálně například podle toho, zdali má plynovou přípojku. „Například u elektřiny musíme zohlednit domácnosti, které ji používají pouze ke svícení, vedle těch, které elektřinou nejen svítí, ale i vaří, a nakonec i těch, které elektřinou také topí,“ poukázal ministr průmyslu a obchodu, že se v úvahu bude brát i druh spotřeby energií. V případě elektřiny Síkela avizoval, že půjde o tři různé velikosti spotřeby vycházející při jejich výpočtu z průměrné spotřeby.



Úspora u plynu a elektřiny by pak mohla pro české domácnosti činit 15 až 20 % a podpora by se neměla týkat tarifů na dobíjení elektrických aut nebo tarifů pro volnočasové nemovitosti.

Nákladnost této podpory domácnostem Síkela odhaduje na částku mezi 16 a 24 miliardami korun. „Otázka, kde na to sehnat peníze, je teď předmětem jednání mezi mnou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou,“ uvedl pro Právo.



V rámci dopadů zdražování cen energií na české firmy se chce vláda soustředit především na firmy s vysokou spotřebou a aplikovat takzvané kompenzace nepřímých nákladů, v jejímž rámci se má vyplatit podnikům asi 800 milionů korun. Podmínkou podpory je zvýšení energetické efektivnosti nebo přechod na energie s nižší uhlíkovou stopou.



Další odvětví by měla dle ministra získat prostředky z balíku sedmi miliard, který byl z rozhodnutí Evropské komise vytvořen v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině.

