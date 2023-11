Vláda mimo realitu. Média ji kryjí. Petr Drulák to řekl natvrdo

Vláda je velmi konzistentní v popírání základní reality, kterou žije řada českých občanů. A umožňují jí to média, která informují pouze výběrově o tom, co by se měl český občan dozvědět, uvedl v pořadu Aby bylo jasno bývalý diplomat Petr Drulák. Hovořil především o snaze médií udržet voliče koalici Spolu.

Vláda si z toho však příliš nedělá. Premiér Petr Fiala (ODS) se vyjádřil v tom duchu, že ve stávce se jedná i o politické zájmy některých odborářů a opakuje, že požadavky stávkujících nejsou jasné.

Vládní ignorance Druláka doslova šokuje: „Musím říct o této vládě, že ona je velmi konzistentní, konzistentní v popírání základní reality. Ať už reality konfliktu na Ukrajině, ať už je to realita toho, co se děje na Blízkém východě, ať už je to realita toho, co se děje na Dálném východě – a především, ať už je to základní ekonomická realita, kterou prožívá řada českých občanů. Oni se skrývají před problémy, zacpu si uši, zakryjí oči, říkají nevidím, neslyším, a diví se, co se tu vlastně děje,“ komentuje politiku Fialovy vlády.

Mrzí ho, že stále si dost občanů neuvědomuje, do jakých potíží naši zemi současná vládní koalice vede.

Moderátorka Jana Bobošíková uvedla, že česká veřejnoprávní a mainstreamová média dostatečně nekonfrontují politiky se skutečnou syrovou realitou. Také Druláka znepokojuje role, jakou v současné době hrají média. „Bylo by prospěšné, kdyby to média dělala, protože vláda si může dovolit popírat realitu, protože ta média připravují vládě takovou realitu, jakou ta vláda často potřebuje,“ míní Drulák.

„Já když se divám, jaký způsobem mainstreamová média informují o situaci na Slovensku, o návštěvě premiéra Fica, o Číně, o Ukrajině, o velkých geopolitických problémech, tak se nedivím, že ten běžný divák, běžný čtenář má dojem, že ta vláda dělá všechno správně,“ hovořil o dlouhodobém problému české mediální scény. „Hlavní média samozřejmě vládě pomáhají tím způsobem, že informují velmi výběrově o tom, co se děje ve světě a co se má člověk dozvědět,“ zdůraznil bývalý český velvyslanec v Paříži.

Drulák konstatuje, že média tím manipulují voliče: „Pak máme ty uvědomělé občany, kteří sice zjišťují, že jim najednou nevychází plat do konce měsíce, ale ‚není‘ to přece důvod, aby nevolili příště ODS a SPOLU,“ podotkl.

Strany vládní pětikoalice podle Druláka dělají chyby, protože už se pohybují na svých limitech a nedokážou už je překročit. Není divu, že jí klesají preference. Každý další měsíc a rok vládnutí Fialova kabinetu přináší body pro opozici, očekává bývalý diplomat.

Ale ani opozice nesmí dělat chyby. Pochválil dobře odváděnou práci SPD, která se obklopila odborníky. „Dává najevo, že má zájem o vládní odpovědnost. Možná, že v té straně nastoupil nový trend, který z ní učiní přitažlivého koaličního partnera,“ dodal politolog Petr Drulák.

