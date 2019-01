Vláda premiérky Mayové ustála hlasování o nedůvěře

Vláda Mayové má důvěru parlamentu. Pro vyslovení nedůvěry vládě v Dolní sněmovně hlasovalo 306 poslanců. Vládu naopak podpořilo 325 zákonodárců. K vyslovení nedůvěry bylo potřeba 318 hlasů.

Premiérka Mayová v úterý v reakci na porážku ve sněmovně uvedla, že pokud hlasování o nedůvěře ustojí, hodlá při hledání východiska z aktuální krize naslouchat zákonodárcům.

Jelikož Mayová na jednání opět odmítla možnost vypsání druhého referenda, alternativami jsou nyní odložení Brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, hlasování o nedůvěře vládě, ale i neřízený Brexit bez dohody. Mayová po porážce uvedla, že je třeba potvrdit, že vláda má důvěru sněmovny. Strategií vlády prý není čekat na konec března, nejlepší cestou dopředu je dohoda s EU.

V případě, že k takzvanému tvrdému Brexitu, tedy odchodu Spojeného království bez dohody po uplynutí dvouleté lhůty stanovené Lisabonskou smlouvou 29. března dojde, bude to znamenat, že ze dne na den přestanou platit všechny dohody. Na hranicích by pak znovu začala platit cla a přísnější kontroly, což by představovalo ekonomickou i dopravní katastrofu.

Odmítnutí návrhu brexitové dohody předloženého Mayovou nejen podle českých europoslanců znamená pokračování nejistoty o podobě britského odchodu.

autor: nab