Vláda projedná plán na zjednodušení výměny vysokých úředníků

Ministři také posoudí novelu ODS, která má zrušit povinnou docházku dětí, které dosáhly pěti let, do mateřských škol. Novinka, která má pomoct znevýhodněným dětem připravit se na školu, začala platit v září uplynulého roku. Součástí návrhu ODS je také zrušení povinnosti školek přijímat dvouleté děti, která by podle platné normy měla nastat od roku 2020.