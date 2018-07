Vláda se sejde v Hrzánském paláci, začátkem srpna si dá pauzu

Nezvykle v Hrzánském paláci na pražských Hradčanech dnes zasedne k pravidelnému jednání menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD. Do záložní budovy úřadu vlády se ministři uchýlí kvůli výměně oken v jednacím sále Strakovy akademie. Příští týden vláda jednání vynechá, má naplánovanou dovolenou. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš na sociálních sítích informoval, že bude mít volno od 1. do 11. srpna.

Dnes se vláda vyjádří k šestici poslaneckých iniciativ a k návrhu, aby ministerstvo zdravotnictví přezkoumalo požadavky, které vyhláška stanoví pro pracoviště porodní asistentky, takzvané porodní domy.

Poprvé se dnešního jednání kabinetu zúčastní Jana Maláčová (ČSSD), kterou jmenoval a pověřil řízením ministerstva práce a sociálních věcí prezident Miloš Zeman v pondělí. V čele úřadu vystřídala Petra Krčála (ČSSD), který odstoupil kvůli plagiátorství v diplomové práci stejně jako o několik týdnů dříve ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Pochybnosti okolo své diplomové práce vyvracel v uplynulém týdnu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), Babiš v té souvislosti vyzval členy vlády, aby si své absolventské práce zkontrolovali.

