Vláda v pondělí po šestnácti letech rozhodne o profesuře pro chemika Novotného

20.07.2019 10:38

Vláda zřejmě na svém jednání v pondělí rozhodne o jmenování osmašedesátiletého chemika Ladislava Novotného profesorem. Vědecká rada Univerzity Pardubice (UP) ho navrhla již před 16 lety, kvůli informaci o prošetřování jeho podnikání ale tehdy jmenován nebyl. Poté, co ho předloni očistil soud, podepsal letos v dubnu jmenovací dekret Novotného prezident Miloš Zeman. Vyzval zároveň premiéra Andreje Babiše (ANO), aby tak učinil také. Vyplývá to z vládního materiálu, který má ČTK k dispozici. K platnosti profesury je třeba podpisů prezidenta a předsedy vlády.