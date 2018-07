Vláda zřejmě odmítne návrh Pirátů zúžit EET na plátce DPH

Vláda v úterý zřejmě vysloví nesouhlas s návrhem poslanců Pirátů, aby byla povinnost elektronické evidence tržeb (EET) zúžena na plátce daně z přidané hodnoty. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro úterní jednání vlády. Jde o druhý návrh v tomto směru, který se ve Sněmovně objevil. Předchozí stejný návrh sedmi desítek poslanců z pětice poslaneckých klubů Sněmovna před měsícem zamítla.

Současný pirátský návrh stanoví, že subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, pokud je plátcem daně z přidané hodnoty. Věcně je stejný jako předchozí zamítnutý poslanecký návrh, uvedla ČTK.

V návrhu stanoviska pro vládu se uvádí, že stanovení podmínky plátcovství DPH pro vznik povinnosti evidovat tržby by bylo kontraproduktivní. Uvádí, že podnikatelé často obcházejí milionovou hranici obratu, která znamená povinnou registraci k DPH, tím, že vykazují nižší tržby. Při navrhovaném obratu jednoho milionu korun by se podle vlády výjimka týkala naprosté většiny podnikatelů a EET by tak zcela ztratila svoji účinnost.

„Stanovení podmínky plátcovství daně z přidané hodnoty pro vznik povinnosti evidovat tržby by také otevřelo prostor pro obcházení evidenční povinnosti umělým dělením podnikatelské činnosti jednoho podnikatele na více subjektů tak, aby se žádný z nich nestal plátcem daně z přidané hodnoty," stojí v návrhu stanoviska.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou předlohu Pirátů k projednání poslanci. Zabývat se jí budou na některé z příštích schůzí Sněmovny.

Opoziční TOP 09 předložila ve Sněmovně návrh na zrušení celého zákona o EET i souvisejících ustanovení v jiných zákonech. Tímto návrhem se vláda bude teprve zabývat. Zrušit zákon o EET chtěla opozice již v předchozím volebním období. Návrh vložila do vládního daňového balíku, který Sněmovna schvalovala loni v lednu, schválen ale nebyl.

autor: nab