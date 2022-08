Vladimír Budinský: „Plníme zásobníky málo. Vyhláška je měkká.“ Jenže vláda nemá moc...

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) předkládá, jak se Česká republika horečně snaží zásobit plynem na mimořádnou zimu. Nejistota dodávek ruského plynu ji přiměly přijmout opatření, která mají dopad možných výpadků co nejvíce zmírnit. Exministr a energetický expert Vladimír Budinský však alarmuje, že to je stále zoufale málo. Plnění zásobníků je nejen velmi pomalé, ale ve velkém vyvážíme proud do Rakouska, kde se naopak plynem šetří.

„V situaci, kdy Rakušané plní své zásobníky (mají tam 52 TWh) a my máme proti nim v zásobnících jen zlomek (2/3) plynu co oni (35 TWh), je bizarní, že ČR pálí plyn na 84,42 % kapacity a vyváží proud do Německa a do Rakouska, zatímco Rakušané využívají svoji plynovou kapacitu jen na 10 %,“ uvádí expert na základě dat mapy spotřeby elektřiny.

V situaci, kdy Rakušané plní své zásobníky (mají tam 52 TWh) a my máme proti nim v zásobnících jen zlomek (2/3) plynu co oni (35 TWh), je bizarní, že ČR pálí plyn na 84,42 % kapacity a vyváží proud do ???? a do RAKOUSKA, zatímco Rakušané využívají svoji plynovou kapacitu jen na 10 %. pic.twitter.com/RQElv6rOJz — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) August 4, 2022

Apeluje na to, aby šel plyn do českých zásobníků rychleji. Nedostatečná je podle něj vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o nouzovém stavu v plynárenství, která začala platit od pondělí. Nově stanovuje minimální naplnění zásobníků plynu v průběhu roku nebo umožňuje firmám slučovat výrobu jednotlivých podniků. Jde o přípravu kroků, které by následovaly v případě nedostatku plynu.

Plyn musí rychleji do zásobníků:https://t.co/CjYcC7yPdO

Teď plníme zásobníky málo. Vyhláška MPO je měkká.

Průměrně jsme měli v minulosti k 1. 11. vždy 95 % a vyhláška chce teď v plynové krizi jen 90 %. pic.twitter.com/WfC49aCjIc — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) August 4, 2022

Podle Budinského je ale vyhláška „měkká“. „Teď plníme zásobníky málo. Vyhláška MPO je měkká. Průměrně jsme měli v minulosti k 1. 11. vždy 95 % a vyhláška chce teď v plynové krizi jen 90 %,“ upozorňuje prezident Zaměstnaneckého svazu důlního a naftového průmyslu.

Obavy průmyslu, že kvůli vysokým cenám energií bude muset zavírat své továrny je podle Budinského při takové energetické politice vlády na místě: „Cena plynu je velkou hrozbou českého průmyslu, pro který česká vláda nic nedělá,“ konstatuje v tweetu.

Vláda však v energetické oblasti podle Budinského nemá moc. „Jelikož plynárenství Zeman zprivatizoval Německu, ropný průmysl Polsku a elektroenergetiku zbastlil Klaus pod tlakem ODA částečnou privatizací. Nemá zdroje, které promrhal Babiš nezvládnutím covidu-19,“ konstatoval závěrem Budinský.

Cena plynu je velkou hrozbou ????průmyslu, pro který česká vláda nic nedělá.

1. Nemá moc, neboť plynárenství Zeman zprivatizoval ????, ropný průmysl ???? a elektroenergetiku zbastlil Klaus pod tlakem ODA částečnou privatizací.

2. Nemá zdroje, které promrhal Babiš nezvládnutím covidu-19. pic.twitter.com/FVQFFYa39m — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) August 4, 2022

Česko je z členských zemí Evropské unie přitom na dodávkách plynu z Ruska závislé nejvíce. Řadí se do kategorie států se 75- až 100procentní závislostí na ruském plynu. V případě, že by Rusové dodávky zastavili, situace se výrazně změní. Jak je výše zmiňováno – ztráta dodávek plynu by zasáhla nejen domácnosti, ale také průmysl, u kterého je to nenahraditelné.

Dodávky je tak nutné dorovnávat jinými cestami, například zkapalněným plynem. Vládní politici se spoléhají také na evropskou solidaritu s plynem; řada zástupců opozičních stran i energetických expertů však této mezinárodní spolupráci příliš nevěří.

