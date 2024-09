Volby o víkendu budou, rozhodla vláda

„Volby krajské a senátní, které jsou před námi, se uskuteční v plánovaném termínu. Odpověď je jednoznačná,“ řekl předseda vlády Petr Fiala.

Volby do zastupitelstev krajů v Česku se tak budou konat v pátek 20. září a v sobotu 21. září 2024. Zároveň s krajskými volbami se bude konat také první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.

„Není to jenom proto, že by případný odklad byl velmi komplikovaný – předpokládá určité kroky, které bychom museli udělat a následné schválení Parlamentem a z hlediska času by to bylo komplikované. Jsme přesvědčeni i po debatě s lidmi z terénu a po znalosti té situace tak, jak je, že jsme schopni volby zajistit,“ dodal Fiala.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pak poukázal na složitý legislativní proces, pokud by měly být volby odloženy: „K zajištění voleb existuje speciální skupina. Drtivá většina hejtmanů si v této chvíli myslí, že by volby skutečně proběhnout měly a mohou. Byla by to velká legislativní těžkost, protože volby lze odložit pouze v nouzovém stavu a pouze zákonem,“ doplnil.

Ministerstvo vnitra dnes dopoledne na síti X oznámilo, že pracovní skupina nyní vyhodnocuje všechny potřebné technické a organizační aspekty k zajištění podmínek tak, aby se volby řádně uskutečnily ve všech regionech.

Proti předběžným informacím, že vláda nepředpokládá odložení voleb, v průběhu dne již vystupovali někteří politici ze zaplavených oblastí, například v Moravskoslezském kraji.

Premiér Fiala na dotaz novinářů řekl, že se neobává zpochybnění voleb.

„Samozřejmě jsme to pečlivě zvažovali. Podívejme se na to naopak. Na většině území České republiky s organizací voleb žádný problém není. Nemohlo by být naopak zpochybněno to, že se volby nekonaly nebo posunuly? Lze se na to dívat z různých hledisek. Pokud máme přiměřenou jistotu, že jsme volby schopni i na těch nejpostiženějších místech zorganizovat, tak potom není důvod, abychom to neudělali. Věřte, že jsme všechny argumenty zvažovali, bavili jsme se s odborníky na volby a budeme se snažit eliminovat všechny problémy, které by mohly vést k jakémukoliv zpochybňování voleb v jakémkoli místě. Byť, když se podíváme na to, co probíhá po každých volbách ve chvíli, kdy není přírodní katastrofa, tak k určitému zpochybňování voleb dochází,“ sdělil premiér Petr Fiala.

A zopakoval, že vláda byla v kontaktu s hejtmany, kteří se vyjadřují pro to, aby se volby konaly v řádném termínu.

Ministr Rakušan také vyslovil názor, že legitimitu voleb by mohl někdo napadat, pokud by se nekonaly. „Pro nouzový stav nebyla ani z regionů žádná poptávka. Jeho vyhlášení může být mnohými napadáno a zpochybňováno, a to i z pohledu ústavnosti,“ doplnil. Vyhlášení nouzového stavu je nezbytnou podmínkou pro další legislativní krok v případě odkladu voleb.