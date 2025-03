Volby pod správou OSN. Putin nadhodil, jak ukončit vládu Zelenského

„Aby se tam konaly demokratické volby, aby se dostala k moci životaschopná vláda, která se těší důvěře lidí. A pak s nimi začněte vyjednávat o mírové smlouvě, podepíšete legitimní dokumenty, které budou uznávané po celém světě a budou spolehlivé a stabilní,“ řekl Putin při rozhovoru s námořníky ponorky Archangelsk. Informoval o tom portál Breaking The News.

Ruský vůdce dále prohlásil, že tento proces otevře cestu k legitimním jednáním o vyřešení ukrajinského konfliktu.

Prezident Putin řekl, že OSN má zkušenosti s instalací dočasných správ – jako ve Východním Timoru a Jugoslávii – a o takovém modelu by se teoreticky dalo diskutovat pro Ukrajinu.

???? Putin: The UN has experience with installing temporary administrations—like in East Timor and Yugoslavia—and such a model could theoretically be discussed for Ukraine.



