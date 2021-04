Vondra: Petříček a Blatný byli slušní lidé. Sloužili jako fíkový list

reklama

Jan Blatný (za ANO) skončil ve funkci ministra zdravotnictví 7. dubna, na poslední chvíli, krátce před jeho mimořádnou tiskovou konferencí to sdělil premiér Andrej Babiš. Znelíbil se především tím, že blokoval cestu do Česka ruské neschválené vakcíně Sputnik V. Podle opozice nechtěl hrát do proruské noty Hradu. Nahradil jej šéf Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Petr Arenberger.

Uběhlo pár dní a z vlády odchází také Tomáš Petříček. I kvůli jeho bránění použití Sputniku V Hrad volal. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka však končí proto, aby byla strana před říjnovými volbami srozumitelná. Resort jen dočasně zůstává pod vedením ministra vnitra.

S názory zdůvodňujícími odchod obou pánů se doslova roztrhl pytel. Poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra nabídl jedno prosté vysvětlení: být slušný se v politice nenosí.

„Lidé se ptají, proč skončil ministr Blatný a proč má končit jeho kolega Petříček. Jsou to přece slušní lidé, kteří se státu snažili pomáhat. Myslím, že končí právě proto,“ říká s tím, že ve vládě z tohoto pohledu byli omylem. Na slušnost se v ní nikdy nehrálo.

„Oba svým bossům jen sloužili jako fíkový list. Blatný jako clona, která odstíní politické náklady za totální chaos v řízení pandemie a vyhlašované lockdowny tak, aby neulpěly na Babišovi. Teď se bude otevírat, takže Blatný se pro něj stal obtížným hmyzem. Víc se hodí kariérista Arenberger. Bude poslouchat a bokem získá prostředky pro svůj výzkum,“ glosuje situaci.

Stejné jako s Blatným je to i s Petříčkem. „Vládě dlouho dával alibi o zahraničněpolitické kontinuitě. ČSSD to ale nové hlasy nepřinášelo (‚moderní levice‘ tíhne k Pirátům) a ty tradiční spíš ubíralo. Strana před volbami balancuje na hraně přežití, Petříček prohrál souboj o předsedu, tak už není důvod ho držet. Volby jsou pro ně důležitější než zájem země a zahraniční alibi,“ má jasno Vondra.

Vondra si však nemyslí, že by to pro nás znamenalo očkování neschváleným Sputnikem nebo to, že Dukovany budou stavět Rusové. „Nemyslím si to. Smlouvy o licenční výrobě Sputniku jsou už dojednané v Německu, Itálii, zřejmě i v Rakousku a ve Francii. Soudím, že do léta ho proto schválí EMA. I kdyby někdo chtěl jeho výrobu v Česku, je už pozdě,“ podotýká.

U Dukovan je jeden hlavní důvod, proč kontrakt nesmějí dostat Rusové. „Mohli by si na ‚fíčkách‘ koupit českou politiku. To samozřejmě nelze dopustit. Zásadní rozhodnutí ale učiní až vláda vzešlá z příštích voleb. To by měl mít na paměti každý, až se bude rozhodovat, komu dá svůj hlas,“ zdůrazňuje Alexandr Vondra závěrem.

