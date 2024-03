Vondra opět v Partii. Tentokrát nemával papírem. Ale přesto někoho nakrknul

Podle lídra kandidátky Spolu Alexandra Vondry (ODS) a Kláry Dostálové, lídryně kandidátky ANO, by si měla lídryně hnutí STAN Danuše Nerudová vybrat, zda chce zastupovat voliče v Evropském parlamentu, nebo být eurokomisařkou. Vondra i Dostálová se na tom shodli v pořadu Partie v CNN Prima News. Reakce Nerudové, jež kandiduje do Evropského parlamentu za STAN, na sebe nenechala dlouho čekat.

Jak Danuše Nerudová uvádí, přestože kandiduje jako lídryně hnutí STAN, nebránila by se postu eurokomisařky. Po jejím případném zvolení by jí mandát europoslankyně zanikl. I z toho důvodu si lídr Spolu Alexandr Vondra myslí, že by si měla vybrat, co bude chtít v budoucnu dělat. V Partii na CNN Prima News také zapochyboval, zda by Nerudová byla vhodnou kandidátkou. „Role osoby je nesmírně důležitá. Musíte mít vliv, schopnosti a také vás musí znát. Tady si ale nejsem úplně jistý. Určitě tu běhá celá řada schopných jmen,“ řekl mimo jiné Vondra.

„Překvapuje mne, že se Alexandr Vondra přidává ke kandidátce ANO v takto přízemním okopávání kotníků soupeřům, obzvláště v mé nepřítomnosti. Doporučuji mu soustředit se na to, kde má skutečné soupeře. Kromě toho nemá ani pravdu. Skoro čtvrtina současných eurokomisařů byla vybrána ze zvolených europoslanců a europoslankyň. Obzvláště pokud někdo jako Alexandr Vondra kritizuje Evropskou komisi jako ‚nikým nevolené úředníky’, neměl by se zároveň pozastavovat nad tím, že by na tento post mohl být nominovaný někdo, kdo nejdříve projde volbami,“ poznamenala k dnešním výrokům Alexandra Vondry kandidátka hnutí STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudová.

Kromě toho nemá ani pravdu. Skoro čtvrtina současných eurokomisařů byla vybrána… pic.twitter.com/1zOM6PC5Fe — Danuše Nerudová (@danusenerudova) March 31, 2024

„Že by společným programem obou konzervativních kandidátek byl ‚antiRakušan‘ a ‚antiNerudová‘? A není to málo, Antone Pavloviči? :-)“ zareagoval také ministr vnitra a lídr STAN Vít Rakušan.

Že by společným programem obou konzervativních kandidátek byl "antiRakušan" a "antiNerudová"? A není to málo, Antone Pavloviči? :-) — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 31, 2024

„A že panu Vondrovi nepřišlo divné, když v minulých volbách lídr kandidátky ODS Jan Zahradil byl zároveň kandidátem na šéfa komise...“ dodal také další z kandidátů STAN Jan Farský.

A že panu Vondrovi nepřišlo divné, když v minulých volbách lídr kandidátky ODS Jan Zahradil byl zároveň kandidátem na šéfa komise... — Jan Farský (@JanFar_sky) March 31, 2024

V předchozí Partii se Vondra poněkud neslavně proslavil, když v ní osočil podnikatele Zdeňka Jandejska z de facto kolaborace s Ruskem. „Tady je dopis pana Jandejska, podepsaný, ruské ambasádě, týden po ruské invazi,“ mával Vondra papírem, který dle svých slov ale nemohl ani přečíst, protože byl v ruštině. Jak jsme již infomovali, za toto prohlášení podal Jandejsek na Vondru trestní oznámení.

Psali jsme: „Pokus o likvidaci.“ Vážná věc. Na Vondru i Fialu míří trestní oznámení

Poslanec a bývalý předseda STAN Petr Gazdík tvrdí, že byl u „podané ruky“, kdy se strany domlouvaly o tom, kdo bude nominován/navržen na post eurokomisaře. „Pokud podaná ruka ODS neplatí, pak vědomě předávají tuto zemi populistům,“ říká Gazdík.

Na rozdíl od Alexandra Vondry jsem u té dohody a podané ruky ODS a SPOLU byl. Pokud podaná ruka ODS neplatí, pak vědomě předávají tuto zemi populistúm. https://t.co/jLXAN1REsF — Petr Gazdík (@petrgazdik) March 31, 2024

Přidala se také poslankyně Urbanová: „Prosím vás, kritizovat, že Danuše Nerudová kandiduje na europoslankyni a zároveň se netají ambicí usilovat i o post eurokomisařky je asi tak stejný, jako kritizovat, že ministrem se stane zvolený poslanec a přesto to dělaj i největší odpůrci kumulace funkcí. Je to v EU běžný. OD TOHO jsou na kandidátce za paní Nerudovou i další lidé, kteří by se případně stali poslanci a poslankyněmi a troufám si říct, že to není špatný výběr.“

„Kandidátka tady, dokonce jsme z ní ani nikoho nesestřelili aby neskákal, nedávali tam lidi z pozice bratr někoho či asistent druhého, ale záleželo nám na kompetencích,“ rýpla si do způsobu, jakým byla sestavena kandidátka SPOLU a jak na ní není Hayato Okamura.

Kandidátka tady, dokonce jsme z ní ani nikoho nesestřelili aby neskákal, nedávali tam lidi z pozice bratr někoho či asistent druhého, ale záleželo nám na kompetencích: https://t.co/rNdXelzqR0 — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) March 31, 2024

„Jo a ještě jedna poznámka: kdy si přestaneme hrát na to, že mít ambice je špatně? Měli bychom chtít lidi, kteří mají chuť něco dělat. Mě fakt nebaví takový ty falešný řeči “pokud by mě někdo přemlouval”. Ne, tu funkci máte chtít, máte o ni zdravě usilovat, máte být upřímní k sobě i ostatním.

Nechci o Velikonocích teoretizovat, jak moc jsou ehm nevítané ambiciózní ženy, ale občas mě to napadá. Pojďme odstranit z politiky to pokrytectví, že něco chci a tajim to a taky všem bude líp.

Mít zdravé ambice je v pořádku,“ vrátila se k tématu.

„Za mě v pořádku i pokud Jozef Síkela bude chtít nebo nebude chtít, pojďme si to rozseknout nějak hezky demokraticky, to já nejraději. Rozhodně raději, než torpédovat cizí kandidáty a nenabízet nic vlastního,“ přidala ještě.

Takže (tohle už fakt poslední doplnění): za mě v pořádku i pokud @JozefSikela bude chtít nebo nebude chtít, pojďme si to rozseknout nějak hezky demokraticky, to já nejraději. Rozhodně raději, než torpédovat cizí kandidáty a nenabízet nic vlastního. — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) March 31, 2024

