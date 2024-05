Vondrův „majstrštyk“ na hokeji. „Na vlajku se čárat nesmí.“ Naštval všechny

Zdá se, že Alexandr Vondra, lídr koalice SPOLU pro nadcházející Evropské volby, šlápl, obrazně řečeno, do septiku. Jak se mu to povedlo? Nechal se na hokejovém utkání vyfotit s českou vlajkou. Jenže na ní byl doplněn nápis „Brusel“. A právě to vyvolalo bouři.

Českému hokejovému týmu se na domácím mistrovství světa skvěle daří a v neděli večer se utká o zlato se Švýcarskem. Jednotlivé zápasy sledují přímo v hale i politici. České hokejisty přišli během šampionátu podpořit prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala (ODS) i nejvýraznější opoziční politik a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Během utkání se Švédskem se mezi diváky objevil i europoslanec Alexandr Vondra, stranický kolega premiéra Fialy. A podle všeho šlápl, obrazně řečeno, do hovínka. Při utkání se totiž nechal vyfotit s českou vlajkou, ke které byl doplněn nápis „Brusel“. Tím vyvolal bouři reakcí. Naštval snad úplně všechny.

„Dneska krásný zápas v úžasné atmosféře a s rekordní návštěvou. Žádný VIP skybox, ale mezi lidmi. Senzační týmový výkon našeho mužstva budiž inspirací k volbám do Bruselu. Na ANO jako na Švédy,“ napsal Vondra na sociální síti X ke zmíněné fotce s vlajkou.

A čelil slovní kanonádě.

„Velmi trapné. Dokonce i na ten trapný standard, který poslední dobou předvádíte,“ komentoval to Richard Brabec (ANO), někdejší ministr životního prostředí.

Kavárník a odpůrce Babiše Lukáš Valenta, který se často staví kriticky k dnešní opozici, tentokrát uhodil i na Alexandra Vondru.

„Určitě jste teď na své potenciální voliče, Sašo, udělal veliký dojem, když jste si kopl do členů vlády ze stejné koalice, jako jste vy sám. Hlasy se jenom pohrnou,“ konstatoval.

Vyčiněno dostal i od kandidáta hnutí STAN do Evropského parlamentu Andreje Poleščuka, Bělorusa žijícího již řadu let v Česku. Hnutí STAN disponuje ve vládě druhým nejsilnějším vládním poslaneckým klubem. „Pánové, tohle nebylo dobrý,“ napsal krátce.

Martina Fraňková, která se na sociálních sítích prezentuje jako milovnice červené rtěnky, své rodiny, piva, paragrafů, Bohemky a laků, se také obyčejně vyjadřuje pozitivně o vládě pětikoalice. A také od ní to Alexandr Vondra schytal. Nechyběl ani náznak dnes už legendární hlášky z filmu Pelíšky „Víš co, Sašo…“.

„Prosím nečmárat na vlajku. Prosím nemontovat estébáka do hokeje. Prosím nehrát si na ‚naše lidi‘. A víš co, Sašo...? Hodím to STAN. Já mám taky jenom jedny nervy,“ prohlásila.

Programátor Bohumil Kulvejt Vondrovi připomněl, co říká zákon.

„§ 9 písm. j), z. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů: ,na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice', že to neví běžný občan dokážu pochopit, ale že to neví politik, to je teda už moc,“ nešetřil kritikou.

Taktéž hokejový komentátor Jan Hrabal kroutil nad Alexandrem Vondrou hlavou.

„Napsat na naši vlajku české město, ještě tak nějak beru, byť si o tom myslím svoje, ale Brusel lepící páskou?“ ptal se.

Někdejší šéfredaktor Reflexu, nyní šéfredaktor Deníku TO, Marek Stoniš konstatoval, že víc než Babiš ohrožují výsledek koalice SPOLU v nadcházejících eurovolbách lidé jako europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. A prý nejen on.

„Sašo, bez ironie; když odhlédnu od zprznění naší krásné národní vlajky divným slovem Brusel, to heslo ‚Na ANO jako na Švédy‘ se také míjí cílem: Největší hrozbou pro dobrý volební výsledek Tvé strany – ODS - ve volbách není hnutí ANO a Andrej Babiš, ale Luděk Niedermayer, Ondřej Kolář, Tomáš Zdechovský a Veronika Vrecionová.“

Volič Vít Vojtěch konstatoval, že takovéto chování koalici SPOLU zlomí vaz.

„A tohle! Tohle a podobné výlevy vám, SPOLU, zlomí vaz. Ale vy jste tak podezřele sebevědomí, že to ani nezaregistrujete...,“ konstatoval.

Poslanec za hnutí ANO Petr Sadovský si k fotce Alexandra Vondry také řekl své. Konstatoval, že to Vondra nemá „v hlavě úplně v pořádku“.

„Že je Alexandr Vondra manipulátor, že neumí rusky, ale ví co se v ruských dokumentech píše, to už víme, ale nicméně... že to nemá v hlavě úplně v pořádku... to mě vlastně ani nepřekvapilo,“ nechal se slyšet.

Poslední ránu Vondrovi zasadil poslanec SPD Zdeněk Kettner. „Myslím, že název města na vlajce hovoří za vše. Vondra se nijak netají, co je jeho prioritou,“ konstatoval.

