Votápek odhalil starý kágébácký trik. Jde o Putina a Harrisovou

Někdejší viceprezident USA z doby George Bushe mladšího Dick Cheney oznámil, že letos bude volit kandidátku demokratů na prezidentku Kamalu Harrisovou. „V 248 let trvající historii našeho národa nikdy neexistoval jedinec, který by byl pro naši republiku větší hrozbou než Donald Trump,“ sdělil Cheney v prohlášení, z něhož citoval server USA Today. Trump se podle bývalého viceprezidenta nesmí do Oválné pracovny Bílého domu vrátit.

Na stranu Kamaly Harrisové se postavil i ruský prezident Vladimir Putin s odůvodněním, že si cení jejího „nakažlivého“ smíchu.

Americké zpravodajské agentury míní, že Moskva ve skutečnosti chce, aby Trump vyhrál, protože je méně odhodlán podporovat Ukrajinu.

„V konečném důsledku je volba na americkém lidu a my budeme tuto volbu respektovat,“ sdělil vůdce Kremlu.

Bývalý generální konzul ČR v Petrohradě Vladimír Votápek má za to, že ze strany Putina jde o „laciný kágebácký trik“. „To je celkem laciný kágebácký trik. On by samozřejmě uvítal Trumpa a jeho vítězství, takže chce dát takzvaný polibek smrti Kamale Harrisové. Tvářit se, jako že ona je vlastně ten kremelský favorit a tím ji znemožnit v očích amerických voličů,“ pravil Votápek v pořadu 360° na CNN Prima News. „Trumpovi i přiznáme, že jeho politika vůči Izraeli, respektive Blízkému východu, byla úspěšná, ale jinak celá jeho zahraniční politika je přehled katastrof a neúspěchů. Putin by byl velice rád, kdyby ta přehlídka pokračovala dál,“ zmínil Votápek.

Cheney se však proti Trumpovi vymezil ne kvůli jeho zahraniční politice, ale kvůli tomu, že odmítal uznat svou porážku v roce 2020 a neodrazoval své příznivce od útoku na Kapitol v lednu 2021. Cheney zdůraznil, že jako konzervativec ctí především Ústavu USA, a že proto teď, v roce 2024, podporuje Kamalu Harrisovou.

Bývalá zpravodajka ministerstva obrany USA Rebecca Kofflerová nabízí ještě trochu jiný pohled. Ve vyjádření pro televizi Fox News v Putinově výroku, na rozdíl od Votápka, nevidí žádný trik, ale upřímné přání, aby Harrisová vyhrála, protože je „hloupá a neschopná“. „Putin se téměř jistě bojí dalšího Trumpova prezidentství, ale Kamaly už tolik ne. Rusové ji vyhodnotili jako hloupou, neinteligentní a neschopnou, a z pohledu Moskvy může být nevyrovnaná a manipulovatelná,“ řekla Kofflerová pro Fox News v době, kdy Harrisovou podpořil končící prezident Joe Biden. A že Putin postupoval stejně s odůvodněním, že Biden je zkušený a předvídatelný politik a jeho viceprezidentka by mohla být stejná, zatímco o Trumpovi to říct nelze.

„Ruští analytici očekávají, že Harrisová bude pokračovat v Bidenově politice, která se snaží přeměnit Ameriku ze společnosti založené na meritokracii a kompetencích na společnost, která je hyper zaměřená na vynucenou rovnost a vládní regulaci, jež jsou typické pro socialistický systém. Protože socialismus zničil SSSR, Moskva věří, že někdo jako Harrisová, vedoucí Ameriku na cestu zkázy, je dobrá věc pro Rusko, které považuje USA vůči sobě za nejvyšší bezpečnostní hrozbu,“ doplnila Kofflerová.

