Vrah z Německa hostem BBC. Archivy odtajnily zvláštní věc

v britské veřejnoprávní stanici objevil v červenci roku 2019. „Zdravím, moje jméno je Taleb. Jsem aktivista ze Saúdské Arábie a vytvořil jsem webové stránky, které mají pomoci lidem získat azyl. A to speciálně lidem ze Saúdské Arábie a ze zemí Perského zálivu," říká na úvod reportáže pachatel útoku v Magdeburku, načež BBC informuje, že jde o bývalého muslima, který žije v Německu, kde požádal o azyl.



Britská veřejnoprávní televize poté tvrdí, že zmiňované webové stránky al-Abdulmohsena pomohly stovkám bývalých muslimů opustit oblast Perského zálivu, kde by jim coby odpadlíkům víry hrozily postihy včetně vězení či smrti.



„Běžně používám WhatsApp, Twitter, Telegram. Pokud mám čas, tak ho trávím pomocí saúdskoarabským žadatelům o azyl, a to i deset až šestnáct hodin denně,“ říká dále v průběhu reportáže lékař, který spáchal páteční útok na vánoční trhy, a popisuje, že jediná arabská země, ze které se mu neozval s žádostí o pomoc žádný bývalý muslim, je Omán.

Doplnil, že 90 % lidí, kteří se na něj tehdy obraceli, byly ženy ve věku 18 až 30 let, což v reportáži potvrdila i jedna z mladých žen ze Spojených arabských emirátů, která stránky al-Abdulmohsena využila při útěku od své striktně muslimské rodiny, nutící ji k nošení hidžábu a později i ke sňatku proti její vůli.





FOTO: Reportáž s pachatelem útoku v Magdeburku na webu BBC



Webové stránky al-Abdulmohsena, které jsou v reportáži BBC zmiňovány, jsou stále v provozu, avšak v posledních letech nebyly příliš aktualizované. Přestože jsou celé v arabštině, al-Abdulmohsen na ně v poslední době přidal i upozornění v angličtině, v němž radí, aby se žadatelé o azyl Německu vyhnuli. „Moje rada: Nehledejte azyl v Německu,“ uvádí ve zvýrazněném textu v angličtině a arabštině.

Na stránkách je umístěné fórum, v němž se žadatelé o azyl radí, a množství informací přímo od al-Abdulmohsena, které v arabštině velmi dopodrobna popisují, jak opustit arabské země a požádat o azyl či jak vypadá život v cizině.



„Země azylu, kromě Ameriky, za žadatele o azyl a uprchlíky utrácejí peníze. Většina z nich zachází s uprchlíkem (po schválení jeho žádosti o azyl) stejně jako s občanem. To znamená: uprchlík dostává nájem za byt, zdravotní pojištění, měsíční příspěvek a bezplatné jazykové kurzy, dokud se nepostaví na nohy a nebude schopen pracovat, poté je jeho příjem ukončen. Pokud jde o Kanadu, i se žadatelem o azyl (před schválením jeho žádosti o azyl) se zachází jako s občanem,“ zaznívá například v odpovědi na otázku, kdo za příchozí v zemi, kde hodlají požádat o azyl, zaplatí. V poslední době též přibylo například varování v arabštině, aby příchozí počítali s tím, že se ve velkém zvedly ceny energií.





FOTO: Na svých webových stránkách al-Abdulmohsen umístil radu, aby lidé v Německu azyl nehledali

podotýká, že al-Abdulmohsen předtím, než projel autem tržiště, několik let zveřejňoval rovněž protiislámskou a protiněmeckou rétoriku a několik měsíců před pátečním teroristickým činem opakovaně sliboval, že zemře za spravedlnost v „islámské válce vedené Německem".



Na sociální síti X pachatel útoku v květnu označil organizaci Säkulare Flüchtlingshilfe, která o sobě tvrdí, že pomáhá „ateistickým a sekulárním uprchlíkům“, za zkorumpovanou a podobně se vyjádřil i o německých úřadech. „Od ledna 2019 jsme německé policii podali desítky zpráv s nezvratnými důkazy. Ale celá organizace je produktem zkorumpovaných německých úřadů, a proto ji považuji za součást islámské války vedené Německem proti saúdským ateistům,“ napsal.



„Slibuji vám, že spravedlnost přijde, i když pro ni zemřu… a s největší pravděpodobností pro ni letos skutečně zemřu,“ zaznívá v příspěvku útočníka.

V dalším příspěvku pokračoval s tvrdou protiněmeckou rétorikou a výhrůžkami. „Za prvé: ujišťuji vás, že pokud Německo chce válku, budeme ji vést. Pokud nás Německo bude chtít zabít, povraždíme je, zemřeme nebo půjdeme hrdě do vězení. Protože jsme vyčerpali všechny mírové prostředky a jediné, čeho se nám dostalo od policie, státní bezpečnosti, prokuratury, justice a (spolkového) ministerstva vnitra, jsou další zločiny proti nám. Mír s nimi nemá smysl,“ uveřejnil.



Nastínil též, že hodlá provést útok na německé velvyslanectví či masovou vraždu německých občanů. „Existuje v Německu cesta ke spravedlnosti bez bombového útoku na německé velvyslanectví nebo bez masového vraždění německých občanů? Hledám tuto mírovou cestu od ledna 2019 a nenašel jsem ji. Pokud ji někdo zná, prosím, nasměrujte mě,“ sdílel své úvahy v posledních měsících al-Abdulmohsen, jenž přišel do Německa v roce 2006 a v roce 2016 získal oficiální status uprchlíka.

Veřejně též kritizoval německé úřady a tvrdil, že neudělaly dost pro boj s „islamismem v Evropě“, a zároveň vyjádřil podporu německé protiimigrační straně Alternativa pro Německo (AfD).

Samotná BBC se nyní o své reportáži s útočníkem ve článku věnovaném podezřelému nezmiňuje, uvádí pouze, že jde o padesátiletého psychiatra, který žije v Bernburgu, asi 40 km jižně od Magdeburku, a že motiv útoku je dosud stále nejasný. „Podezřelý na sociálních sítích otevřeně kritizuje islám a propaguje konspirační teorie týkající se údajného spiknutí německých úřadů s cílem islamizovat Evropu,“ zaznívá od britské veřejnoprávní stanice v současnosti.



Časopis Der Spiegel rovněž přišel s informacemi, že na al-Abdulmohsena byl před rokem podán kvůli jeho výrokům podnět úřadům, avšak úředníci dospěli k závěru, že nepředstavují konkrétní hrozbu.



Zaznívá též informace, že byl útočník v roce 2013 odsouzen německým soudem, a i přesto o tři roky později obdržel azyl. A již tehdy šlo o „narušování veřejného klidu vyhrožováním spácháním zločinů“.

Před soudem měl al-Abdulmohsen stanout také den před spácháním svého útoku, tedy ve čtvrtek tohoto týdne. Soudní případ se měl týkat „zneužití tísňového volání“, jelikož v únoru útočník zavolal tísňovou linku hasičů, načež se dostavil na policejní stanici v Berlíně, a plátek popisuje, že měl být zmatený. Na odvolací jednání den před útokem nakonec nedorazil.



Server Bild.de zmiňuje, že v sobotu v Magdeburku soudce rozhoduje o vzetí al-Abdulmohsena do vazby. Vrchní státní zástupce Horst Walter Nopens k motivu útočníka řekl, že „za současného stavu mohla být pozadím nespokojenost s tím, jak se v Německu zachází se saúdskoarabskými uprchlíky“.

