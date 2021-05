Vrazi! Ilona Csáková zaujme každého poslance, který toto přečte

Ilona Csáková se opět začala na konci dubna věnovat covidu. Zpěvačka, která svého času prohlásila „Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí“, se vymezila jak proti covidovým pasům, tak proti očkování. A také proti kontrolám hygieny na zahrádkách hospod a restaurací. „Něco mi to připomíná! Dobu před rokem 1990. To vás taktéž kdekdo kontroloval, buzeroval a omezoval,“ řekla na Facebooku. A prohlásila, že kdo zvedne ruku pro novelu Zákona o ochraně veřejného zdraví, tak má na svědomí lidské životy.

Jednak upozornila na to, co řekla Margaret Harrisová, mluvčí WHO o tzv. covid pasech. Ta uvedla, že tento nápad nepodporují, protože stále není ověřené, zda vakcíny skutečně brání přenosu nemoci. A také kvůli tomu, že ne všichni mají k vakcínám přístup. Ovšem článek na webu Protiproud podává tuto informaci poněkud jinak, s titulkem „Projekt pandemie: Zločin proti lidskosti. Fakta o GM vakcínách proti koronaviru. Z lidí se stala pokusná morčata jako za nacistů. Vakcíny nebrání nákaze, přesto se zavádějí covidové pasy. Vnutí nám ‚novou normalitu‘ navždy?“

Kromě toho šířila Csáková rozhovor s bývalým viceprezidentem Pfizeru, Michaelem Yeadonem, který patří dle Reuters mezi oblíbence těch, kdo vakcíny odmítají. Yeadon tvrdí, že vakcíny ohrožují schopnost žen počít dítě.

Ani to, že by hygiena měla na zahrádkách kontrolovat, zda jsou konzumenti otestovaní nebo vakcinovaní, jí nebylo po chuti. „Něco mi to připomíná! Dobu před rokem 1990. To vás taktéž kdekdo kontroloval, buzeroval a omezoval. Třeba policajti jestli máte v občanském průkaze aktuální razítko vašeho zaměstnání. Bez razítka jste měli velký problém. Byl to přestupek, ne-li zločin. A tak to vypadá, že neomarxisti chtějí přitvrdit,“ reagovala zpěvačka na reportáž ČT o kontrole hygieny.

A včera Ilona Csáková prohlásila, že vakcíny svět nespasí. „Je to byznys století! Obchody se dělají přece tak, že nabídnete produkt. Buď ho chcete koupit, nebo ne. Když o něj není zájem, zařídíme nařízení. A pak už je to jednoduché. Namotivovat potencionálního zákazníka tak, aby vstoupil do hry a nesl za svoji účast zodpovědnost,“ vysvětlila zpěvačka a dodala: „A takhle to jde od nejvyšších míst, níž a níž. A když selžeš, nevadí, on tě jiný nahradí. Další se rádi přidají. Za peníze a moc bez svědomí jsou někteří jedinci schopní zničit lidské životy.“

A vyjádřila se i k novelizaci Zákona o ochraně veřejného zdraví: „Každý, kdo v hlasování zvedne ruku pro tuto novelu, se dotkne každodenního života nás občanů a tím pádem se stává VRAHEM! To je neomluvitelné!“ Novela by totiž uzákonila, že kdo není negativně otestován nebo není očkován, tak se nemůže zúčastnit některých akcí.

