Vrbětice: „Venkov chce mír! A důkazy!“ Překvapený novinář se vrátil do Prahy a probudil hvězdy

Vyjádření opozice ke kauze Vrbětic jsou zhusta výzvou, aby bylo Česko vůči Rusku ještě a ještě tvrdší. Co si ale myslí obyčejní občané, například z Moravy? S tím přišel do styku reportér Radek Bartoníček z Aktuálně.cz. „Když člověk jezdí po jihu Moravy, tak od lidí slyší kromě občasného pobouření nad chováním Ruska touhu, aby se spor dál nevyostřoval. Lidé mají spoustu starostí a přejí si žít v klidu a míru – lze nesouhlasit, ale je dobré vnímat i tyto lidi,“ upozornil. A hned se ozvaly hlasy z Prahy a z Brna.

Včera nabídl reportér Radek Bartoníček z Aktuálně.cz obrázek o tom, co si myslí o kauze, která teď hýbe českou politikou, obyvatelé Vrbětic. „Proč se s tím přišlo až po sedmi letech? A proč právě teď? A proč kvůli tomu musela proběhnout mimořádná tisková konference v sobotu večer? Přijde mi to zvláštní, stejně jako to, že to bylo dva dny předtím, než měl letět do Ruska ministr vnitra Jan Hamáček. Říkám si, že šlo asi ještě o něco dalšího než jen o naše Vrbětice a muniční sklady,“ myslí si v Bartoníčkově reportáži jistý Ondřej. Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4134 lidí

Vyjádřil se také starosta Vlachovic, Zdeněk Hověžák (Vrbětice jsou součástí Vlachovic – pozn. red.), který zjištění považuje za šokující. „Jsou to pro nás šokující informace. Že se tady mohli už v roce 2014 pohybovat tajní agenti Ruska. A že u nás skladovaná munice měla mezinárodní dopady, které mohly souviset s Ukrajinou nebo možná Sýrií. To je přece šokující,“ uvedl.

Doplnil, že skladů je v okolí Vrbětic přes třicet. „Vůbec si nedokážu představit, jak by to vypadalo, kdyby se tady stala nějaká řetězová reakce a v hledáčku ruských agentů bylo více skladů než tyto dva. Už jen výbuchy dvou skladů všechny vyděsily natolik, že už se to nikdy z naší paměti nevymaže,“ načrtl hrůznou představu.

Ovšem Bartoníček podle svého profilu na twitteru nehovořil jen s obyvateli Vrbětic. „Když jsem mluvil o víkendu s lidmi mimo twitter, slyšel jsem nejčastěji toto přání: Byli bychom rádi, kdyby se situace kolem sporu s Ruskem zklidnila a uvítali bychom mnohem víc informací, co a jak se přesně vlastně stalo včetně důkazů,“ prozradil reportér a poprosil „twitterový svět“ o toleranci za tento disent.

Twitterový svět se ozval. Na smysl Bartoníčkových slov se ptal kupříkladu Michal Kubal, moderátor České televize. Bývalý pracovník Aktuálně.cz Filip Horký se za Bartoníčkova slova postavil. „Já od cca nedělního poledne slýchám: Co o tom pořád mluví? To maj pořád co říkat? Dyť to bouchlo, udělali to ‚Rusáci‘, o nich se to ví, že jsou to zmetci. Proč se neřeší něco důležitýho…“

Do debaty se zapojil také editor ČT František Lutonský, který se tázal, zda má snad Bartoníček za to, že se těmto lidem nenaslouchá, když mají dle jeho mínění „už několik let většinu jimi zvolených zástupců ve správě státu“. „Myslím si, že existuje řada lidí, které by bylo možné oslovit a získat pro lepší vývoj naší země, přestože nyní je mají v ‚područí‘ strany, které tento rozvoj spíše blokují. Prodemokratickým stranám se tyto voliče příliš nedaří oslovit,“ opáčil na to Bartoníček, ale Lutonský byl toho názoru, že ze sparťana slávistu udělat nelze.

Ozval se také brněnský politolog Miloš Gregor. „Klid na práci je v mentalitě části národa hluboce vryt. Komunisté, SPD, ČSSD i velká část ANO to ukazuje víc než zřetelně. A abych nezapomněl – voliči Miloše Zemana do této skupiny z větší části patří též,“ souhlasil s Bartoníčkem a dodal: „Jsem na jihu Moravy, tak tuším, co máte na mysli. Souhlasím, že lidé mají spoustu starostí, ale možná je rolí novinářů i těmto lidem vysvětlit, proč by je toto mělo zajímat třeba víc než ‚islámský terorismus, který tu nechceme‘.“

Bartoníček dodal, že se o to léta snaží. „Jak usuzuji z vašeho mládí, více než vy. A dokonce, nemusíte mi věřit, je to jeden z důvodů, proč píši o politice a například tolik trápím premiéra,“ vysvětlil.

„To já chci také žít v klidu a míru. Problém je, že to nechce Kreml. A z dějin víme, že lehnout si na záda a ukázat bříško, je nejhorší možná strategie,“ namítal na přání lidu, vyjádřená Bartoníčkem, šéfredaktor Respektu Erik Tabery a Bartoníček podotkl, že upozorňuje na to, jak jsou názory různorodé.

„Souhlasím do té míry, že je třeba s veřejností mluvit, mluvit a mluvit. Politici ale musí jednat podle toho, jaká mají fakta k dispozici. Ne podle nálady ve společnosti. Věcně, klidně, rozhodně. Ale rozhodně je povinnost politiků své kroky vysvětlovat,“ mínil Tabery.

