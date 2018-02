Vtipná kaše u Pavla Šafra. Okamura s Roznerem komentují hokej

„Budeme bojovat proti České republice,“ oznamuje předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Sekunduje mu zabrušující se poslanec SPD Miloslav Rozner.

A proč se Okamura rozhodl na upraveném videu podpořit Koreu? Prý má rád příběhy outsiderů, kteří i přes nepřízeň osudu dokážou ukázat, co v nich je. „Jsou to moji přátelé, léta s nimi pracuji,“ hlásil předseda SPD v okamžiku, kdy kamera zabírala Korejce. A když se zdálo, že Korejci dali gól, Okamura se zaradoval. „Jo, tohle stojí za to, jo, jo, jo!“ s tím, že situace se silnou Koreou je optimální. „Určitě, možná s váma tak úplně nesouhlasím,“ ozval se v tu chvíli na videu Rozner.

Když se podaří českému týmu vstřelit gól, Okamura temně prorokuje: „A to je velmi závažný moment.“ Korejci podle jeho názoru nejednají po zlém a zápas začíná nabírat špatný směr. Když Češi vstřelí další gól, Okamura volá: „Ne, ne, ne, to není pravda.“

Když Korea definitivně zápas prohrává, Okamura konstatuje, že nemá smysl si stěžovat. Mnohem lepší bude ukázat, že „my odlišní jsme také schopní“.

Psali jsme: Okamura je někdy na přes hubu. Kdyby hloupost nadnášela… No fuj paní Merkel, že se nestydíte vydírat a vyhrožovat za problémy, které jste způsobili! Poslanec KSČM hovoří Stranickou schůzi Okamurova hnutí v Brně musela řešit policie. Incident má pokračování „Možná tímhle žijete v Praze tady po kavárnách, ale v zemi taková situace není!“ Ovčáček, Hašek, Pospíšil a další rozpoutali u Jílkové brutální bitvu Jsem pro odvolání Okamury z postu místopředsedy, jeho výmluvy jsou k smíchu, s podporou SPD bych měl velký problém, říká Kolovratník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp