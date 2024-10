Vuhledar definitivně padl. Rusové mají cestu dál volnou

Před válkou čtrnáctitisícové městečko Vuhledar v donbaské oblasti dlouhodobě plnilo roli jakési pevnosti před postupujícími ruskými vojsky. Po dvou a půl letech se ale ukrajinské síly ve středu z města stáhly a na několika budovách po celém městě už visí ruské vlajky.

Stažení vojáků potvrdilo ve středu ukrajinské vojenské velení. „Vyšší velení schválilo manévr stažení jednotek z Vuhledaru s cílem zachránit personál a vojenskou techniku a zaujmout pozice pro další operace,“ uvedla armádní skupina Chortycja, jak informuje server euronews.com.

Ukrajinská 72. mechanizovaná brigáda bránila město více než dva roky. Rozsah ukrajinských ztrát není v tuto chvíli znám, nicméně postupný ústup pravděpodobně pomohl zabránit větším ztrátám. Videa z Vuhledaru z minulých dní ukazovaly vyčerpané ukrajinské vojáky ve zcela zničeném městě.

This is what the members of the ‘famous’ 72nd Brigade of the Ukrainian forces, who were guarding Ugledar, look like. According to some Western analysts, they served their purpose.



What purpose did people in this condition actually serve?



I don’t want to post pictures of those… pic.twitter.com/ZRAbVk9coq