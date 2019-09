Vypadá jako šťastná dívka, vysmál se Gretě Donald Trump

O projevu Grety Thunbergové by se dalo říci a napsat ledacos. Nicméně americký prezident Donald Trump se opět vyznamenal. Poté, co aktivistka se slzami na krajíčku tklivě vypeskovala světové špičky, prohlásil: „Vypadá jako velice šťastná mladá dívka, která se těší na zářnou a skvělou budoucnost. To rád vidím!“

Jak jsme již informovali, prezident Trump vzal Gretě Thunbergové na chvíli vítr z plachet, když se objevil na summitu OSN o klimatu. Z výrazu mladé aktivistky na tomto videu serveru Euronews si koneckonců může každý udělat obrázek sám. Jak píše agentura Bloomberg, účast amerického prezidenta byla nečekaná, původně měl naplánované setkání na téma náboženské svobody. Nicméně, v neděli se Trump nechal slyšet, že summitem nepohrdne. „Jsem velký zastánce čistého vzduchu a čisté vody. A všechny země by se měly spojit a tohle dokázat. Kvůli nim samým. Je to velice, velice důležité,“ prohlásil.

Greta Thunberg watched quietly as the U.S. President Donald Trump stole the show at the United Nations General Assembly, while the highly anticipated Climate Summit was taking place. https://t.co/5ig2mymjRw pic.twitter.com/7P9RR242Mm — euronews (@euronews) September 23, 2019

„Vypadá jako velice šťastná mladá dívka, která se těší na zářnou a skvělou budoucnost. To rád vidím!“ odtušil americký prezident o Gretě Thunbergové a jejím projevu.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Jak jeden z komentujících připomenul na fotografii, podstatně přívětivější výraz měla Greta Thunbergová při rozhovoru s Angelou Merkelovou, německou kancléřkou.

An amazing 16 year old girl is going to get the Nobel Peace Prize & its eating you alive! pic.twitter.com/mHn76Zvi1E — Pablo (@Pablo_Rumi) September 24, 2019

